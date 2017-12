Trei români morţi şi alţi 18 răniţi, în Ungaria

O nouă tragedie rutieră s-a petrecut vineri dimineaţă, la ora 5.40, în Ungaria, un microbuz fiind implicat într-un accident pe autostrada M5, pe sensul de mers spre Budapesta. Trei români au murit şi 18 au fost răniţi în acest accident, în care au fost implicate mai multe autovehicule. O singură persoană dintre cele 18 rănite este în stare mai gravă, a declarat purtătorul de cuvânt al MAE, Brânduşa Predescu, precizând că printre răniţi se află şi doi copii, care sunt în afara oricărui pericol.

ARAFAT, LA FAŢA LOCULUI Un avion militar Spartan s-a deplasat vineri la Budapesta, pentru evaluarea situaţiei, misiunea fiind coordonată de secretarul de Stat Raed Arafat. Avionul militar care a adus în România cei 11 răniţi implicaţi în accidentul din Ungaria care puteau fi deocamdată transportaţi a plecat, vineri seară, de la Budapesta şi a ajuns în Capitală în jurul orei 0.00, a declarat, vineri noaptea, secretarul de Stat. Potrivit acestuia, cei 11 răniţi aduşi în ţară nu au răni foarte grave, unii suferind fracturi care au fost deja operate în Ungaria. Aceştia au fost internaţi în spitalele Universitar, Floreasca şi Bagdasar-Arseni, a declarat anterior ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu. În schimb, ceilalţi şapte răniţi nu vor putea fi aduşi înapoi în ţară mai devreme de marţi, a estimat Arafat.

MOBILIZARE GENERALĂ Secretarul de Stat a precizat că Ministerul Sănătăţii, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Apărării Naţionale menţin legătura permanent, astfel încât misiunea să fie coordonată eficient. Totodată, la faţa locului se ţine legătura cu ataşatul de Afaceri Interne, precum şi cu consulul României la Budapesta. „Un consul şi ataşatul de Interne, prezenţi la fata locului, confirmau, vineri, următoarele: microbuzul românesc implicat în accident se deplasa de la Galaţi la Milano, avea 19 pasageri şi doi şoferi, toţi cetăţeni români. Din microbuz, trei persoane sunt decedate, doi bărbaţi şi o femeie. Restul persoanelor din microbuz au fost transportate la diferite spitale din apropiere. Cei doi şoferi sunt internaţi la spitalul din Cegled“, a precizat MAE. Din datele preliminare rezultă, conform MAE, că „accidentul a fost provocat de un tir cu numere de Bulgaria, care a intrat practic în spatele microbuzului, cu viteză mare (microbuzul se deplasa cu viteză redusă, în coloană, având în vedere că traficul era lent pe acea porţiune). Din cele nouă maşini afectate, microbuzul a suferit impactul cel mai mare, fiind proiectat de pe autostradă". Potrivit MTI, în accident au fost rănite, în total, 33 de persoane, români, bulgari, sârbi şi turci.

MICROBUZUL ŞI ŞOFERII, ÎN REGULĂ La rândul său, inspectorul general al Poliţiei Române, chestor-şef Petre Tobă, a declarat: „Poliţia Română a efectuat deja verificări cu privire la firma care efectua transportul. Este o firmă din Galaţi, care deţine licenţă de transport valabilă până în 2016. Cursa a plecat pe data de 29 august din Galaţi. Din verificări, am stabilit că a părăsit teritoriul României în noaptea de 29 spre 30 august, prin Punctul de Frontieră Nădlac. Autovehiculul este un Mercedes Sprinter, de 21 de locuri, care poseda inspecţia tehnică periodică valabilă până pe data de 05.10.2013. Altfel spus, atât firma, cât şi autovehiculul aveau toate autorizaţiile pentru a efectua acest transport. Referitor la cei doi conducători auto, unul, de 45 de ani, avea atestatul profesional valabil până pe 01.02.2018, fiind conducător auto din 1992, iar celălalt, de 29 de ani, avea permis din anul 2008 şi avea atestatul valabil până 11.05.2018. Am avut un schimb permanent de date şi informaţii cu colegii Poliţiei din Ungaria. Avem certitudinea cu privire la cele trei persoane decedate şi, prin intermediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean, am demarat procedura de anunţare a familiilor. La domiciliile lor se vor deplasa poliţişti însoţiţi de psihologi, astfel încât să le aducem la cunoştinţă această tragedie”.

Cea mai recentă tragedie rutieră de proporţii în care au fost implicaţi români s-a petrecut în Muntenegru, pe 23 iunie 2013, când un autocar cu turişti români s-a răsturnat într-o prăpastie din Muntenegru, accidentul soldându-se cu 18 morţi şi 29 de răniţi. Accidentul s-a produs pe o şosea dintr-o regiune montană, pe podul Grlo, la 30 de kilometri nord de Podgorica, capitala Muntenegrului.

CONDOLEANŢE Premierul Victor Ponta a transmis, vineri, condoleanţe familiilor îndoliate în urma accidentului din Ungaria, el mulţumind autorităţilor ungare pentru sprijin. „Transmit public condoleanţe pentru familiile care au pierderi - şi sunt trei victime, din păcate, ale accidentului“, a spus Ponta. El a menţionat că a vorbit cu Raed Arafat şi acesta i-a transmis că toţi cei care au acordat sprijinul lor s-au comportat extraordinar. Ponta a spus că, în astfel de momente, importante sunt relaţiile dintre oameni şi nu declaraţiile politice. „Le mulţumesc vecinilor noştri care în momente de necaz au fost alături de români. Vreau să le mulţumesc public, aşa cum a fost şi în Muntenegru. Importante sunt astfel de gesturi. Mulţumesc autorităţilor ungare pentru că ministrul Sănătăţii, ministrul Apărării sunt acolo şi sunt alături de Raed Arafat“, a mai spus Ponta.