Sărbătorile sunt doar la un pas distanță, iar tentațiile culinare sunt mari, așa că medicii încep de pe acum să ofere sfaturi, în special persoanelor care se știu cu probleme de sănătate. Sub nicio formă nu trebuie să mâncați tot ce vă iese în cale, în ideea că poate nu pățiți nimic, mai ales dacă vă știți cu unele boli. Medicii spun că exagerarea culinară le va face rău și celor perfect sănătoși.

Astfel, vă prezentăm trei sfaturi medicale de urmat în decembrie. Primul se referă la respectarea restricțiilor alimentare, dacă suferiți, de exemplu, de hemoroizi. „Crăciunul și Revelionul pot fi perioade extrem de neplăcute pentru cei care au hemoroizi - excesul culinar poate declanșa crizele hemoroidale sau le poate agrava dacă ele deja există. O consultație înaintea Sărbătorilor este ideală în cazul în care vă confruntați cu această problemă. Medicul proctolog - specialist în afecțiunile anusului și rectului - vă va spune ce puteți consuma, ce este de făcut dacă începe o criză, ce alimente riscă să vă înrăutățească starea - de pildă, tot ce e picant, deci aveți grijă la cârnații de casă plini de condimente”, explică specialiștii din cadrul centrului OK Medical. Cel de-al doilea sfat spune că nu trebuie să încercați să scăpați de probleme gastroenterologice vechi și grave cu pastile văzute la televizor. „Nu rezolvați nimic dacă încercați să luați o pastilă considerată fals magică, ba chiar pierdeți timp prețios care poate și trebuie să fie alocat unui tratament corect și complet”, sunt de părere gastroenterologii. Și, în al treilea rând, nu neglijați kilogramele care se adună de Sărbători. „500 de grame de Crăciun, încă atâtea de Revelion, apoi mai adăugăm câteva până în Sfântul Ion și tot așa. Perioada Sărbătorilor de Iarnă este cea mai mare capcană pentru o greutate sănătoasă”, mai spun medicii centrului. Tot ei atenționează că greutatea în exces va înrăutăți afecțiunile medicale deja existente - inclusiv hemoroizii sau bolile gastrointestinale. Și sfaturile pe care an de an medicii le dau se referă la: evitați să consumați grăsimi, dulciuri și alcool la aceeași masă. Sunt indicate consumul de fibre, pentru un tranzit optim, și hidratarea, dar, atenție, cu apă sau ceaiuri, nu cu băuturi alcoolice.

La Constanța, an de an, în urgențele spitalelor sunt zeci de cazuri cu afecțiuni cauzate de consumul exagerat de alcool și mâncăruri grase, preparate din carne, dulciuri. Și Serviciul de Ambulanță este suprasolicitat. Astfel că medicii sfătuiesc la cumpătare și, în cazul celor care se știu cu unele boli, să nu întrerupă sub nicio formă tratamentele medicamentoase, pentru că își pot face rău.