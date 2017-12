Trei spitale din Constanţa, datornice la furnizori din 2008

Trei spitale din Constanţa au datorii la diferiţi furnizori din anul 2008. Potrivit directorului medical al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Constanţa, dr. Mihaela Vrînceanu, în anul 2008, spitalele însumează datorii cu termen depăşit de plată în valoare totală de 3804,13 mii lei. Astfel, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa are datorii de 3288 mii lei, Spitalul Orăşenesc Cernavodă, de 499,58 mii lei, iar Spitalul de Recuperare din Eforie Nord, 16,37 mii lei. În anul 2009, datoriile totalizează 4709,42 mii lei, de asemenea, cu termen de plată depăşit. SCJU are datorii de 4421,28 mii lei, Spitalul Orăşenesc Cernavodă are datorii de 256,90 mii lei, iar Spitalul de Recuperare din Eforie Nord, 31,27 mii lei. „Vorbim despre datorii la diferiţi furnizori de servicii, apă, canal, hrană, medicamente, materiale sanitare, reactivi etc.”, explică dr. Vrînceanu. Reamintim că ministrul Sănătăţii, dr. Ion Bazac a anunţat că ministerul nu va achita datoriile de aproape 85 milioane de euro pe care le au spitalele la furnizorii de produse sanitare, întrucît aceste restanţe sînt acumulate în anii anteriori, majoritatea în afara bugetului aprobat. În cazul a 47 de spitale, obligaţiile financiare proveneau din angajamente efectuate peste prevederile bugetare aprobate, deci cu încălcarea prevederilor Legii finanţelor publice nr. 500/2002. Printre acestea figurează Spitalul Clinic Colentina din Bucureşti, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Tg. Mureş şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara. Precizăm că în lunile ianuarie şi februarie, MS a achitat peste 110 milioane de lei din obligaţiile financiare către furnizorii de produse sanitare. Potrivit MS, plata din bugetul de stat a datoriilor rezultate prin depăşirea bugetului aprobat pentru spitale nu constituie o soluţie. “Deşi în anii 2006 şi 2007 au fost achitate arieratele acumulate pînă la 31 decembrie 2005, în anii 2008 şi 2009, situaţia se repetă”, declara, zilele trecute, dr. Bazac.