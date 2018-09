Trei succese categorice în Liga a VI-a

În Liga a VI-a la fotbal, în etapa a doua, Dacia Mircea Vodă a reuşit un succes categoric în Seria Nord, iar în Seria Sud am notat victoriile la scor obţinute de Voinţa Cochirleni şi AS Lumina.

Rezultate - SERIA NORD: Înfrăţirea Cogealac - Ulmetum Pantelimon 3-0

Viitorul Cuza Vodă - Pescarul Ghindăreşti 3-0

Dunărea Ciobanu - Gloria Seimeni 2-3

Flacăra Crucea - Pescăruşul Gârliciu 3-0

Victoria Mihai Viteazu - Steaua Speranţei Siliştea 4-1

Emaus Cernavodă - Dacia Mircea Vodă 1-11

Patru echipe au câte două victorii în Seria Nord: Dacia Mircea Vodă, Victoria Mihai Viteazu, Flacăra Crucea şi Gloria Seimeni.

SERIA SUD: Dunărea Ostrov - Trophaeum Adamclisi 1-2

Voinţa Cochirleni - Old Boys Cobadin 8-1

Viitorul Cobadin - ITC 1-2

Fulgerul Chirnogeni - AS Independenţa 2-2

AS Viişoara - CS Negru Vodă 1-0

AS Lumina - Flacăra Viişoara 12-4

AS Bărăganu a stat în etapa a doua.

Două formaţii au obţinut câte două victorii în Seria Sud: AS Lumina şi ITC.