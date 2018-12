Trei tineri constănțeni reprezintă România la olimpiada caselor solare, în Dubai

Mihai Băiceanu, Dalia Stoian și Andrei Neațu, trei tineri din județul Constanța, fac parte din echipa EFdeN, reprezentanta României la Solar Decathlon, cea mai importantă competiție internațională de case solare ce are loc în această perioadă în Dubai. România concurează alături de alte 14 echipe din 11 ţări şi 4 continente, printre care se numără Olanda, SUA, Australia şi ţări din Orientul Mijlociu.

Competiţia presupune proiectarea şi construirea unor case solare, inteligente şi prietenoase cu mediul care să se adapteze condiţiilor climatice din Orientul Mijlociu. Ediţia de anul acesta se desfăşoară în perioada 29 octombrie - 29 noiembrie, în Dubai, toate cele 15 case putând fi vizitate de cei interesați până pe 29 noiembrie.

Absolvent al Liceul Teoretic „Ovidius" Constanța, profilul științele naturii, Mihai are 22 de ani și este pasionat de astronomie, acum student la Facultatea de Inginerie a Instalațiilor, din cadrul Universității Tehnice de Construcții București. El vorbeşte cu încredere despre viitor și mândrie pentru reprezentarea ţării şi judeţului Constanța. Mihai este coordonatorul departamentului de Instalații Mecanice, în cadrul proiectului EfdeN: „Sunt optimist pentru viitorul țării și al orașului meu. Noi, inginerii și arhitecții construim sustenabil și eficient cot la cot cu echipe din toată lumea. Însă sunt și mulți alți tineri care fac performanță la nivel mondial în IT, medicină, arte etc. Cred că vom construi împreună viitorul României exact așa cum sigur ni-l imaginăm”.

Dalia are 21 de ani și este acum studentă la Facultatea de Automatică și Calculatoare, în cadrul Politehnica București, iar în echipă este membru al departamentului de Instalații Electrice și Automatizări. Dalia a fost mereu pasionată de domeniul tehnic, ea a absolvit Colegiul Național „Mircea cel Bătrân" Constanța, profilul mate-info. O fire ambițioasă, Dalia mărturisește: „Am învățat că dacă îți dorești ceva suficient de mult îl vei obține. Înainte să intru în proiectul EFdeN mă situam pe o curbă de învățare liniară, dar acum sunt pe o curbă exponențială”.

Andrei este și el absolvent al Colegiului Național „Mircea cel Bătrân" Constanța, are 24 de ani și este Responsabil de Construcție în cadrul proiectului EFdeN. Andrei este acum masterand al Universității Tehnice de Construcții București, Facultatea de Inginerie Civilă. „În perioada liceului am avut colegi care au reprezentat Constanța și România la concursuri internaționale, inclusiv la NASA, și speram ca într-o zi să pot să fac și eu ceva la fel de măreț. Iată că acum a venit și rândul meu, să dau alături de colegii mei tot ce avem mai bun pentru a reprezenta întreaga țară și să arătăm cum inovația unește oameni din fiecare colț al țării“, spune Andrei cu emoție și mândrie.

În doar 14 zile, echipa EFdeN, formată din 33 de studenți de la 4 universități, a asamblat prototipul EFdeN Signature în Dubai, fiind printre primele echipe care au finalizat casa în etapa premergătoare competiţiei.

În perioada 18 - 28 noiembrie, cele 15 echipe finaliste vor concura în probele monitorizate şi jurizate. Probele monitorizate reprezintă 40% din punctajul final al competiţiei şi presupun testarea casei din punct de vedere al eficienţei energetice, condiţiilor de confort şi funcţionalității, în timp ce probele jurizate reprezintă susţinerea şi argumentarea proiectului în faţa unui juriu internaţional format din specialişti din fiecare domeniu. De asemenea, casele pot fi vizitate zilnic, pe situl competiţiei, prin înregistrare pe website-ul competiției.

Echipa EFdeN a lansat campania Susţine Inovaţia Românească, pentru susținerea membrilor echipei pe durata competiției, în Dubai. Cei dornici să susțină inovația pot afla mai multe detalii despre campanie pe website-ul EFdeN.

Solar Decathlon este cea mai importantă competiție de locuințe sustenabile din lume și a luat naștere în 2002 în Statele Unite ale Americii. În 2012, echipa PRISPA a fost prima echipă din România calificată la Solar Decathlon (ediția Madrid), iar în 2014 echipa EFdeN a participat la ediția Versailles. Casa participantă la ediția din 2014 este acum Centru de Cercetare a Condițiilor de Confort, în București. Până în prezent, echipa EFdeN a câștigat peste 30 de premii naționale și internaționale, la Solar Decathlon și alte competiții.

EFdeN este singurul ONG din România care dezvoltă locuințe solare cu scop educațional și de cercetare, alături de produse sustenabile și module educaționale atât pentru studenți, specialiști, cât și pentru publicul larg. Proiectul de voluntariat funcționează pe bază de parteneriate strategice și sponsorizări. Membrii echipei sunt studenți de la Universitatea Tehnică de Construcții București, Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu, Universitatea Politehnică București și Universitatea București. Mai multe informaţii despre proiect puteţi găsi pe website-ul www.efden.org şi pe paginile de social media EFdeN, Facebook şi Instagram.