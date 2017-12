Trei vieți salvate de un salvamar

23:49:24 / 29 Iulie 2014

atentionare!!!

Felicitari atat salvamarilor, cat si celor de la SMURD. Pacat insa ca cei resuscitati de ei ajung la Sectia de Terapie Intensiva a Spitalului Judetean de Urgenta Constanta, unde viata oamenilor nu face doi bani, unde bolnavii sunt lasati sa moara cu zile, iar uneori sunt chiar ajutati din cauza intereselor meschine financiare - comisioanele pe care le iau asistente si infirmiere din aceasta sectie de la Casa Albastra pentru fiecare decedat pe care il duc acolo! Rusie sa va fie pentru ca sunteti angajati sa ajutati oamenii aflati I situatii critice, nu sa va bateti joc de ei!Dumnezeu e sus si vede iar fiecare isi va primi rasplata pe masura faptelor! Sa aveti parte de acelasi tratament si voi si cei dragi voua cand veti fi in impas! Oare a facut directorul medical sau managerul spitalului vreo statistica sa vada cate personae mai ies in viata de la terapie intensive si cate decedeaza? Daca u, poate ar fi cazul sa o faca si sa schimbe personalul care lucreaza acolo, pentru ca inseamna ca nu este bine pregatit! Macar atat! Si poate ca ar trebui montate camera video in fiecare salon de la terapie intensive, pentru a se putea verifica atat cine are acces in saloane si ce face cat este acolo, cat si modul I care se poarta personalul angajat cu pacientii, ca isi fac de lucru pe la ei doar in timpul orei de vizita, iar in rest, Dumnezeu cu mila! Ca lipsesc din saloane zeci de minute, ca aparatele sunt setate pe silent, sa nu le deranjeze daca vreunui pacient I se deterioreazaa starea, ca nu ii intereseaza daca pacientii au vreo sansa care poate fi valorificata!! Si poate se rezolva si cu infectiile intraspitalicesti de la terapie, cauza unora dintre decese, pe care medicii o tin ascunsa pentru a nu se vedea mizeria, obscuritatea si decaderea majoritatii personalului angajat la Terapie!! Rusine sa va fie celor care se stiu cu musca pe caciula! Nu stiu daca puteti fi numiti oameni sau hiene!