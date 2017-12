Trei zile de post pentru credincioşi

Creştinii ortodocşi intră, de mâine, în postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel. Cunoscut în popor şi sub numele de Postul Sâmpetrului, în acest an el se ţine doar trei zile, de miercuri până sâmbătă, când va fi celebrată şi sărbătoarea în care sunt cinstiţi cei doi apostoli. Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel nu are o durată fixă, ea variază în fiecare an, deoarece începutul său este în funcţie de data Sfintelor Paşti. Pentru a afla durata Postului Sâmpetrului din orice an, se foloseşte o regulă simplă. Conform acesteia, câte zile sunt de la data Învierii (inclusiv) din anul respectiv până la 3 mai, atâtea zile ţine postul. Reprezentanţii Bisericii subliniază faptul că postul adevărat nu reprezintă doar o înfrânare de la alimentele interzise, ci şi de la gândurile rele.