Tren de mare viteză pe sub Canalul Mânecii

Un tren de mare viteză german de tip ICE3 a trecut, ieri, pentru prima dată, pe sub Canalul Mânecii, într-un test privind capacitatea de a circula pe această linie. Linia feroviară care trece prin tunelul de sub Canalul Mânecii este în curs de deschidere concurenţei, în cadrul liberalizării traficului de pasageri în UE. Trenul ICE3, fabricat de Siemens, este cea mai nouă generaţie a echivalentului german al TGV. Compus dintr-o singură garnitură cu lungimea de 200 de metri, trenul a pătruns în tunel la ora 13.30 dinspre Calais, sub privirile salariaţilor companiei Eurotunnel şi a aproximativ 20 de jurnalişti. Trenul rula cu viteza de 30 de kilometri pe oră, un nivel standard pentru testele de circulaţie.

De la darea în folosinţă comercială a tunelului în 1994, compania Eurostar este în situaţie de monopol pe tronsonul de mare viteză care face legătura între Franţa, Belgia şi Marea Britanie. Este prima dată când un tren de călători al unui alt operator în afară de Eurostar circulă prin tunelul de sub Canalul Mânecii. Plecat din Calais, trenul urmează să ruleze câţiva kilometri în direcţia Marii Britanii, după care va reveni în Franţa. La bordul trenului nu se află călători, ci doar mecanicii şi o echipă tehnică de zece persoane.