CREŞTERE, MAI MULTĂ CREŞTERE Departamentul de telepatie al cotidianului Telegraf, format din două persoane cu capacităţi precognitive demne de o subvenţie europeană şi un căţel folosit exclusiv la prezicerea orelor la care se închide/deschide portul, pe timp de furtună, a participat (în mod legal) la inaugurarea lucrărilor forumului Forbes România. Cei trei au urmărit cu interes discursul premierului Emil Boc şi s-au amuzat teribil. De ce, vă întrebaţi? Pentru că îi puteau auzi şi gândurile. Iată, în continuare, un scurt transcript. „România a ieşit din recesiune ca prim pas de ieşire din criza economică (Oau, e prima dată când zic asta). Ieşirea din recesiune e un prim pas, am avut trei trimestre consecutive de creştere, iar datele pe care le avem acum ne arată că suntem în graficul creşterii economice de 1,5%, pentru 2011 (Oau, e prima dată când zic asta... sau parcă am mai zis acum... multă vreme? Ah nu, în fraza anterioară... he he). Deficitul bugetar rămâne sub control în 2012 (Alegeri, alegeri!!! Uuuu, pomană electorală)”.

NO BOC, GOOD NEWS După scurta introducere, premierul a început să înşire atuurile României, un stat mult mai sigur decât cele din zona euro, afectate de criza datoriilor de stat. „Aş aminti o vorbă americană - no news, good news. La prima vedere, România nu spune nimic, dar faptul că nu figurează în niciun scenariu de risc major al UE este un plus (Nici la a doua vedere, nici la a treia, nici când pleacă Nokia, nici când fiscalitatea excesivă şi corupţia fac parte din folclor, nici când taxele mari maschează incompetenţa autorităţilor, nici când firmele se mută în Bulgaria. Dă-ţi peste gură, Emile! Controlează-te! Fuga la biserică după asta, să scap de gândurile necurate). Am evitat acest lucru prin efortul românilor în 2010 (Hi hi hi. Fraierii ăia, doamneeee). Astăzi, ţări din UE iau măsurile pe care România le-a luat anul trecut. Datoria publică este una dintre cele mai scăzute din UE (Oare ce caută câinele ăla în sală?)”.