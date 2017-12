Trenurile continuă să aibă întârzieri. Noi avertizări meteo

În aceste zile este un adevărat coșmar să circuli cu trenul. Chiar dacă avem de-a face cu zăpezi normale pentru această perioadă din an, trenurile de călători circulă cu viteză redusă şi ajung la destinaţii cu întârzieri de zeci de minute. Potrivit reprezentanților CFR Călători, marţi, 5 ianuarie, la ora închiderii ediției nu erau trenuri anulate din cele peste 1.200 care circulă zilnic pe rețeaua feroviară. În schimb, mai multe trenuri au ajuns în Gara de Nord Bucureşti cu întârzieri de aproximativ 60 de minute, au precizat reprezentanţii companiei feroviare. Călătorii sunt sfătuiţi să se informeze despre condiţiile meteo şi să apeleze telefonic Gara CFR din localitatea de plecare pentru informații actualizate despre mersul trenului cu care intenționează să călătorească. Informaţii despre situaţia circulației trenurilor pot fi găsite pe http://cfr.ro/index.php/cauta-tren, iar numerele de telefon de la stațiile CFR sunt publicate pe www.cfrcalatori.ro, la secțiunea Info Utile/Informații Telefonice.

NU SCĂPĂM DE CAPRICIILE VREMII Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare de precipitații mixte și depuneri de polei, valabilă în toată țara, până miercuri, 6 ianuarie, la ora 22.00. În acest interval, temporar vor fi precipitaţii mixte ce vor favoriza formarea poleiului, iar aria acestora va fi în extindere treptată dinspre partea de sud-vest a teritoriului, cuprinzând cea mai mare parte a ţării. Spre sfârşitul nopţii de marţi spre miercuri (5/6 ianuarie), depunerile de polei se vor semnala local în Oltenia, sudul Banatului şi sud-vestul Munteniei, iar în prima parte a zilei de miercuri, 6 ianuarie, poleiul se va forma şi în restul Munteniei (inclusiv zona Municipiului Bucureşti) şi pe arii restrânse în Dobrogea. După-amiaza şi în prima parte a nopţii de miercuri spre joi (6/7 ianuarie) poleiul va fi prezent local şi temporar, mai ales în regiunile din jumătatea de nord a ţării. Începând din cursul nopţii de 6/7 ianuarie (miercuri/joi) vor predomina ninsorile, în special în nord-est şi în zona de munte, iar în sud-est va ploua şi se vor cumula cantităţi de apă mai importante. Cu toate acestea, începând de miercuri, temperaturile vor începe să crească în Dobrogea. Potrivit experților Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, miercuri maximele vor fi cuprinse între 3 și 8 grade C, iar minimele între 2 și 6 grade C. Joi, 7 ianuarie, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 4 și 8 grade C, iar cele minime între -2 și un grad C.