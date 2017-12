Trenurile Zăpezii, în circulaţie din 14 decembrie

Pe lîngă trenurile suplimentare din perioada Crăciunului şi a Anului Nou, Compania CFR Călători vine în întîmpinarea românilor cu o nouă ofertă de iarnă. Din 14 decembrie, călătorii vor avea mai multe trenuri care vor merge către munte. Programul de iarnă „Trenurile Zăpezii 2008-2009” se va adresa, şi în acest an, tinerilor sub 26 de ani şi grupurilor formate din minimum 10 persoane, care vor putea circula la tarife reduse. Trenurile Zăpezii vor circula pînă pe 28 februarie 2009, acestea urmînd să facă legătura între Bucureşti şi staţiunile montane de pe Valea Prahovei (Sinaia, Buşteni, Azuga, Predeal şi Braşov), între Iaşi şi Vatra Dornei, Cluj-Napoca şi Vatra Dornei, dar şi între Braşov şi Constanţa, Craiova, Cluj-Napoca sau Suceava Nord. Potrivit CFR Călători, tinerii sub 26 de ani care circulă pe o rută directă, la clasa a doua şi au ca punct de plecare sau de destinaţie o staţie de pe secţia Breaza - Braşov beneficiază, de luni pînă joi, de o reducere de 20% din tariful de tren persoane şi cel al suplimentului de tren. Aceeaşi reducere se acordă şi tinerilor care au ca destinaţie şi punct de plecare Vatra Dornei, respectiv Iaşi - Vatra Dornei Băi şi retur, Cluj-Napoca - Vatra Dornei Băi şi retur, precum şi posesorilor de carduri ISIC, IYTC şi EURO 26. Pentru grupurile formate din cel puţin 10 persoane, la tren de orice rang, clasa a doua, pentru călătoriile dus-întors pe rute ce au ca destinaţie o staţie de pe secţia Breaza -Braşov sau Vatra Dornei, reducerea este de 25% din tariful de tren persoane şi tariful suplimentului de tren. Aceasta se măreşte cu 2% pentru fiecare opt persoane în plus, pînă la grupuri formate din peste 50 de persoane. Valabilitatea biletului dus-întors este de 30 de zile de la efectuarea călătoriei. Totodată, CFR Călători aminteşte că există reduceri între 25% şi 60% la călătoriile de weekend prin oferta Cartea VSD (vineri, sîmbătă, duminică) precum şi reduceri între 10% şi 25% pentru călătoriile în grupuri mici (de două - cinci persoane) prin oferta „Minigrup 2 - 5”. Pentru evitarea aglomeraţiei, CFR Călători recomandă pasagerilor să-şi procure din timp legitimaţiile de călătorie. Acestea se pot achiziţiona şi prin rezervare în Bucureşti - la numărul 021/9522, Braşov - 0268.421.700, Cluj - Napoca - 0264 952, Braşov - 0268.421.700, Iaşi - 0232.202.777, Galaţi - 0236.496.000, Constanţa - 0727.999.952 şi Timişoara - 0256.200.457.