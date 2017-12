Trezorerie păgubită cu cinci miliarde lei de un angajat

Poliţiştii constănţeni cercetează în stare de libertate o femeie în vîrstă de 33 de ani, inspector al Trezoreriei din localitatea Eforie Nord, pentru săvîrşirea infracţiunilor de delapidare, fals şi uz de fals. Valentina Stoica este acuzată că pe parcursul a mai bine de cinci luni, în perioada mai-octombrie, a sustras din fondurile instituţiei suma de cinci miliarde lei vechi. Fapta a fost descoperită zilele trecute, de către şeful Trezoreriei, acesta depunînd, ieri dimineaţă, o plîngere penală la sediul poliţiei din localitate. În urma cercetărilor efectuate, oameni legii au descoperit că cea care a sustras banii, în mod repetat, era chiar inspectorul Valentina Stoica. Anchetatorii spun că femeia ar fi virat sumele în mai multe conturi bancare aparţinînd lui Florian Ignat, un constănţean care făcea parte din cercul ei de prieteni. Poliţiştii au stabilit că, în primăvara acestui an, Ignat a rugat-o pe Valentina Stoica să îl ajute cu bani, pentru a finaliza construcţia unei clădiri pe care o ridica în staţiune. Administrator al unei societăţi comerciale care are ca obiect de activitate construcţia de imobile, Ignat i-a promis prietenei sale că îi va rambursa “împrumutul” în maximum jumătate de an, după ce va vinde imobilul. În schimbul ajutorului acordat, Valentina Stoica urma să primească o parte din profitul obţinut de Ignat ca urmare a vînzării clădirii. De-a lungul celor cinci luni, femeia a virat diverse sume de bani în conturile deschise de Ignat la ABN Amro Bank şi BRD, ambele din Constanţa. Pentru a ascunde furtul, inspectoarea a întocmit în fals şi unele documente oficiale.