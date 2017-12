Trial de baschet la Constanţa

Demarat la iniţiativa Federaţiei Române de Baschet, Programul Naţional de Dezvoltare under 15 ani va debuta azi şi la Constanţa, în parteneriat cu autorităţile locale, DJST Constanţa şi Asociaţia Judeţeană de Baschet. Astfel, la ora 10.30, în Sala Complexului Sportiv Tomis se face prezenţa sportivilor din judeţele Constanţa, Tulcea, Călăraşi şi Ialomiţa, care se vor antrena sub bageta coordonatorului de zonă, Vasile Paşca, şi a antrenorilor Ioan Adrian, Alexandru Olteanu şi Bogdan Diaconu. Programul presupune stagii de pregătire bilunare, pe zone, după o concepţie unitară de pregătire, prima acţiune urmând să aibă loc în acest week-end, în cele nouă centre regionale, Bucureşti, Constanţa, Galaţi, Iaşi, Cluj, Sibiu, Oradea, Timişoara şi Braşov. „Prin această iniţiativă vrem să sporim interesul pentru performanţă. În urmă cu şase ani, atunci când am preluat şefia federaţiei, mi-am dorit să ne ocupăm mai mult de atragerea copiilor către baschet. Am organizat campionatele naţionale de babybaschet şi minibaschet, iar la vremea respectivă a fost vorba chiar de generaţia de copii născuţi în 1995 sau mai tineri. Aceştia se regăsesc acum în acest program, în care vom investi în următorii ani pentru a obţine rezultate notabile. Totodată, vrem să arătăm prin acest program că se poate face educaţie prin sport, respectiv prin baschet”, a declarat preşedintele FRB, Carmen Tocală. La prima acţiune vor fi prezenţi 24 de sportivi, printre care se vor număra şi jucători ai cluburilor constănţene Palatul Copiilor, CSS 1, BC Athletic şi CS Axiopolis Cernavodă, urmând ca, în urma selecţiei, să rămână doar 16 jucători, pentru al doilea stagiu. „DJST s-a implicat în susţinerea şi impletantarea acestui proiect, suportând o parte din cheltuieli, şi va fi alături de organizatori cu ceea ce este nevoie pentru a asigura succesul lui”, a spus Mariana Tudora, consilier DJST.