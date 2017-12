Triathlon Challenge Mamaia 2011 are loc cu casa închisă

Pregătirile pentru Triathlon Challenge Mamaia 2011 au intrat pe ultima sută de metri, organizatorii, clubul Smart Atletic, în parteneriat cu Federaţia Română de Ciclism şi Triatlon, DJST Constanţa şi Power Marine, punând la punct ultimele detalii înaintea startului programat sâmbătă, de la ora 10.00. Înscrierile pentru cea de-a treia ediţie a celui mai important concurs de triathlon din Europa de Est s-a încheiat, peste 600 de concurenţi urmând să fie prezenţi la start. Printre ei nu se va afla însă unul dintre marii favoriţi, singurul medaliat olimpic din istoria înotului masculin românesc, Răzvan Florea, care s-a accidentat în timpul unui antrenament de mountain bike, fracturându-şi mâna dreaptă. În schimb, se vor lupta pentru victorie foşti sportivi de performanţă, dar şi numeroşi amatori dornici de mişcare. În absenţa lui Răzvan Florea, Constanţa se va lupta pentru primele locuri prin Radu Marga, care a încheiat anul trecut pe ultima treaptă a podiumului. “Faţă de anul trecut, când am terminat pe locul 3, m-am pregătit mult mai bine şi am aşteptări mari. Va fi cel mai puternic concurs la care am participat vreodată”, a spus Marga în cadrul unei conferinţe de presă, desfăşurate ieri la terasa Kaiak din staţiunea Mamaia. Pentru a fi mai convingător, sportivul în vârstă de 35 de ani a făcut şi o scurtă demonstraţie asupra modului în care va decurge întrecerea. “Va fi o plecare strânsă în apă şi, pentru că distanţa este destul de mică, nu se vor face diferenţieri foarte mari. Se iese apoi pe uscat, îţi pui casca, încălţările speciale şi bicicleta şi ai plecat pe circuit. Partea cea mai dificilă este la final, alergatul, care va decide învingătorul”, a explicat Marga. “Ne aşteptam la mulţi spectatori, pentru că este un concurs spectaculos, cu premii importante. Este cea mai mare întrecere de acest gen din Europa de Est şi mulţumesc celor care ne-au ajutat, şi în special autorităţilor locale, care ne-au permis să blocăm câteva ore circulaţia în staţiunea Mamaia”, a adăugat Mihai Orzan, reprezentantul DJST Constanţa. Pe lângă concurs, la cartierul general al competiţiei, situat pe malul Lacului Siutghiol, vis-a-vis de Hotelul Rex, va fi un adevărat spectacol, cu muzică, un maraton de fitness şi o tombolă pentru cei prezenţi.