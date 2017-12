Triathlon Challenge Mamaia 2015, un test pentru Cupa Mondială

Stațiunea Mamaia se va transforma, la finalul acestei săptămâni, în capitala europeană a triatlonului, găzduind a șaptea ediție a Triathlon Challenge Mamaia, cel mai mare concurs de triatlon din Europa de Est și Balcani, organizat de CS Smartatletic cu sprijinul Federației Române de Triatlon, în parteneriat cu DJST Constanța, și susținut de Primăria Municipiului Constanța. La startul întrecerii vor fi prezenți în jur de 1.400 de participanți, care vor concura în competițiile de triatlon pentru amatori, programate sâmbătă, și în etapa de Cupă Europeană Premium pentru profesioniști, programată duminică, dar și în aquatlonul și duatlonul pentru copii și în crosul popular care va avea loc pe faleza stațiunii. În plus, organizatorii vor susține un adevărat examen în perspectiva organizării, anul viitor, a unei etape de Cupă Mondială la Mamaia. „Sunt extrem de onorat să fiu parte într-o echipă care are nu doar perseverență, ci chiar încăpățânarea să meargă pe un drum în care crede. Din acest punct de vedere, cred că Mamaia și Constanța sunt gazdele ideale pentru asemenea evenimente, întrucât avem o infrastructură de care nu multe orașe beneficiază, avem sportivi reprezentativi care au promovat cu muncă și performanță sportul constănțean și, împreună cu această echipă, reușim să creștem de la an la an orice eveniment. Îmi povesteau Vlad și Mihai că la prima ediție erau doar 100 de participanți. Acum vorbim de o aglomerare și o suprapunere de evenimente, astfel încât, pentru anul viitor, discutăm deja despre mutarea cu o săptămână sau două mai târziu. Dacă suprapunem acest eveniment, pe care municipalitatea este mândră că-l organizează, peste alte evenimente culturale și sportive, vom sesiza că luna septembrie este o completare naturală și firească a sezonului estival. Asta înseamnă promovare și acest eveniment este foarte important pentru că are participare internațională, înseamnă o continuitate a sezonului și vine să normalizeze o relație funcțională între stațiune și oraș. Mă bucur că au avut ideea de a face nu doar o competiție sportivă de performanță, ci au îmbinat-o cu un cros popular, la care majoritatea participanților sunt constănțeni. Mi se pare un eveniment extrem de important, dar anul viitor vrem și mai mult și încercăm să-l transformăm într-o etapă de Cupă Mondială”, a spus primarul interimar al municipiului Constanța, Decebal Făgădău. „Le mulțumesc organizatorilor pentru continuitate și performanță. Am fost alături de ei de la început, dar ceea ce fac ei la această ediție este mult mai complicat. La nivelul COSR, triatlonul a început să fie o ramură sportivă care ne dă speranță pentru viitoarele ediții ale Jocurilor Olimpice”, a adăugat Elena Frîncu, membru în Comitetul Executiv al COSR. „Suntem în drum către organizarea unei etape de Cupă Mondială, depinde de noi să facem acest pas și să punem Mamaia nu doar pe harta europeană a triatlonului, dar și pe cea mondială. Unul dintre obiective este să creștem triatlonul în țara noastră și să ajutăm la transformarea stațiunii Mamaia într-o destinație sportivă. Ne ajută foarte mult infrastructura și faptul că avem toată deschiderea din partea autorităților locale. Ediția din acest an este ca o ediție de test pentru Cupa Mondială; în acest sens, va fi prezent la Mamaia președintele Federației Internaționale de Triatlon. Nu ne rămâne decât să punem în scenă un eveniment perfect. Am trecut de pragul de 1.000 de participanți și am adăugat două evenimente, unul pentru copii, care cuprinde un aquatlon și un duatlon, și unul pentru comunitatea locală, un cros popular”, a completat inițiatorul acestui proiect, președintele Smartatletic, Vlad Stoica. „Partea mai puțin plăcută va fi faptul că circulația va fi puțin dată peste cap în această perioadă. Cele trei benzi dinspre lac vor fi restricționate în cele două zile ale evenimentului. Va fi un mic deranj, dar, o dată pe an, pentru un eveniment sportiv de o asemenea amploare, nu cred că va fi o problemă. Vor fi două zile pline, de care sperăm să ne bucurăm cu toții și sperăm să promoveze Mamaia la nivel internațional”, a explicat Mihai Orzan, consilier DJST.

O VICECAMPIOANĂ OLIMPICĂ VINE LA MAMAIA La competiția de la Mamaia vor participa nume mari ale sportului românesc, dar și mondial, cea mai spectaculoasă fiind prezența vicecampioanei olimpice de la Londra, suedeza Lisa Norden, care are drept obiectiv câștigarea cursei feminine de duminică. În întrecerea profesioniștilor va fi prezentă și constănțeanca Antoanela Manac, legitimată la Atena Sport Club Constanța. „Sunt foarte bucuroasă că am reușit să mă calific la acest concurs. Sunt nume mari la start, alături de care am participat și la Jocurile Europene de la Baku. Mă simt pregătită și sper să am un rezultat promițător pentru viitor”, a mărturisit Manac, care a suferit un mic accident la antrenamentul de ieri. Constanța va avea un reprezentant de top și la amatori - Răzvan Florea, singurul medaliat olimpic din istoria înotului masculin românesc. „Voi participa la acest concurs în calitate de sportiv amator. Va fi un prilej perfect să mă întrec din nou cu foști colegi din înot. Sunt nerăbădător să văd cursa de duminică, unde vor fi sportivi de elită, de la care avem mult de învățat. Sperăm să avem vreme frumoasă, fără vânt, și să fie un eveniment care să aducă mulți spectatori”, a declarat Răzvan Florea.

Azi, la Pavilionul Expoziţional Constanţa, concurenţii vor primi kitul de participare, care va cuprinde casca de latex pentru înot oferită de Tyr, tricoul oficial al concursului oferit de Belloto, cipul de cronometrare (sistem electronic, timpi pentru fiecare probă), două numere de concurs (alergare şi bicicletă), medalie de finisher, diplomă electronică şi produse de la parteneri.