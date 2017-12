Triatlon pe ploaie la Vama Veche

Pe o vreme ploioasă, Vama Veche a găzduit sâmbătă dimineaţa a doua ediţie a triatlonului off road, la care au luat startul zeci de amatori ai sporturilor extreme. Startul a fost dat de cei 1,5 km de înot în apele mării, urmaţi de 10 km de alergare pe traseul Vama Veche - 2 Mai şi retur, sosirea venind după alţi 35 km parcurşi pe bicicletă, pe ruta Vama Veche - Hagieni - Limanu şi retur. Printre participanţi s-au numărat şi nume mari ale sportului românesc, singurul medaliat olimpic din istorie înotului masculin românesc, Răzvan Florea, şi Mihai Orzan, fost campion naţional la 400 m şi actual consilier al DJST Constanţa.

„Sunt pasionat de bicicletă şi mi-am găsit acest hobby, după ce am terminat cu înotul. Am participat şi anul trecut la această întrecere şi a fost bine. De această dată a fost mai greu, din cauza vremii. Nu am terminat cursa din motive tehnice, dar important este să participi şi să te întâlneşti cu prietenii”, a spus Răzvan Florea, care a abandonat cursa din cauza unor probleme la bicicletă. „Pentru mine a fost o experienţă inedită, prin prisma faptului că este prima oară când particip la un triatlon, după ce am făcut parte de două ori din comisia de organizare a triatlonului de la Mamaia. Mi-a plăcut foarte mult şi, chiar dacă ne-am noroit şi am îngheţat în apă, ne-am distrat extraordinar”, a completat Mihai Orzan. Fostul atlet, care a acoperit proba de alergare, a participat împreună cu fosta înotătoare Anda Georgescu, şi cu ciclistul Bogdan Manea, component al Cycling Team Constanţa. Cei trei au ocupat prima poziţie la mixt şi au încheiat pe poziţia secundă în clasamentul general. Prima poziţie la ştafetă băieţi a fost câştigată de Alin Milian (înot), Victor Murineanu (alergare) şi Daniel Sardan (bicicletă).