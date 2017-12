Trib amazonian

Prima înregistrare video a unui trib izolat din jungla amazoniană, care trăieşte la frontiera dintre Brazilia şi Peru, a fost difuzată joi, în cadrul programului Human Planet de pe BBC One. Jose Carlos Meirelles, de la Fundação Nacional do Índio (FUNAI), o agenţie guvernamentală din Brazilia care luptă pentru protejarea intereselor şi culturii indienilor, a declarat că agenţia sa are nevoie de dovezi ale existenţei unor comunităţi indiene necontactate din Brazilia, din cauza unor ameninţări reprezentate de exploatările forestiere şi mineritul ilegale. Aceste comunităţi sunt cunoscute sub numele de necontactate pentru că au foarte puţine legături cu lumea exterioară. Echipei BBC i-a fost permis să filmeze de la un kilometru distanţă, cu ajutorul unor lentile speciale.