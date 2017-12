Tribunalul Bucureşti: Greva controlorilor de trafic aerian este legală

08:47:53 / 31 Mai 2017

militarizarea activitatii de control aviatic

Este inadmisibil ce se intimpla. Este ciudat pdv al celor angajati cit si al pozitiei ministrului transportului. Probabil ca sint alte interese ascunse. Ar trebui, daca am fi intr-un stat, ca lumea, toti cei care au fost afectati de aceasta greva ciudata, sa-i dea in judecata si sa pretinda despagubiri substantiale. Ar putea sa se indrepte chiar impotriva min isterului transportului. Daca as fi prim-ministru, in urmatoarele 24 de ore, as da ordin de trecere sub regim militar a acestei activitati de importanta strategica nationala. Nu lasi tu, ca stat, ca niste indiv iivizi, cu diverse interese personale, ca la piata, sa afecteze activitatea aeronautica nationala. Ar putea fi incadrati si la sabotaj sau ca s-au pus in slujba unor interese straine. Daca vrei sa cauti,gasesti. Deci, pusi operatori militari pina apare actul normativ de militarizare a acestei activitati de interes strategic national.