Tribut Depeche Mode, în paşi de dans

Dansul contemporan, cu care publicul constănţean se întâlneşte din ce în ce mai puţin, în cadrul galelor de balet de la Teatrul Naţional „Oleg Danovski” sau în cadrul spectacolelor organizate din iniţiativă privată, a „renăscut”, luni seară, la Casa de Cultură a Sindicatelor, pe ritmurile şi versurile celebre ale celor de la Depeche Mode. Sub îndrumarea dansatorului şi coregrafului Răzvan Mazilu, „Depeche // Dance” a fost o demonstraţie de virtuozitate artistică, un omagiu adus faimoasei trupe, un spectacol despre dragoste şi singurătate.

Lui Mazilu i s-au alăturat pe scenă, pe melodiile remixate ale celebrei trupe: Laura Andrei, Bianca Patrichi, Iudith State, Vanda Ştefănescu, Cristian Chis, Mircea Ghinea, Levente Szasz, Florin Tănase şi Mihai Smarandache. Proiecţiile video şi panourile mobile, apariţiile insolite ale artiştilor, recuzita cu mesaj au susţinut mişcările purtătoare de semnificaţie ale dansatorilor. „Unul din secretele reuşitei acestui spectacol este faptul că suntem o echipă şi ne place foarte mult ceea ce facem”, a spus Răzvan Mazilu.

În rândurile celor aproximativ 300 de spectatori s-au aflat, cu precădere, adolescenţi şi tineri, mulţi dintre ei elevi la Colegiul Naţional de Arte „Regina Maria”, specializarea Coregrafie. Ei au aplaudat cu entuziasm prestaţia „fanilor” Depeche de pe scenă, atât în timpul, cât şi la finalul spectacolului-dans.

„Generaţia mea a fost fan Depeche Mode. Am făcut acest proiect şi din nostalgie pentru acea epocă, pentru această formaţie-cult care mi-a marcat adolescenţa şi tinereţea. Ţin minte că ne îmbrăcam Depeche, ne rupeam blugii să fim ca ei, aveam pălării, ne îmbrăcam în negru. Eram adevăraţi fani”, a spus Răzvan Mazilu, la finalul spectacolului. „Depeche // Dance” are la bază spectacolul „Dance for the Masses” - după albumul omonim al britanicilor - montat de italianul Massimo Gerardi în Germania şi pus în scenă, la dorinţa lui Mazilu, şi în România, la Teatrul „Odeon”. De altfel, costumele originale şi spectaculoase, dar comode, în acelaşi timp, au fost create de însuşi coregraful român care coordonează trupa.