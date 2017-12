Tribut pentru Tom Hanks

Societatea de Film Americană i-a acordat lui Tom Hanks un premiu pentru întreaga carieră, în cadrul unei ceremonii organizate la Centrul Lincoln din New York. La festivitate au ţinut să fie prezente o serie de vedete de prim rang. A uimit cel mai tare prezenţa Juliei Roberts, care s-a lipsit pentru o noapte de viaţa de familie de la ferma sa din New Mexico şi a prezentat cea de-a 36-a ediţie a premiilor Societăţii americane de Film. Actriţa în vîrstă de 41 de ani, într-o rochie albă Dolce & Gabbana, accesorizată în stil Michelle Obama, cu un pulover negru, a fost într-o formă de zile mari. De dragul familiei sale, Julia Roberts a lipsit anul acesta chiar şi de la ceremonia premiilor Oscar. Julia a lipsit şi de la premiera de la Londra a filmului “Charlie Wilson’s War / Războiul lui Charlie Wilson”, în care a jucat alături de Tom Hanks, în urmă cu doi ani.

Dacă Tom Hanks a venit alături de soţia sa, Rita Wilson şi fiul său, Colin, Julia Roberts a venit fără soţul său, cameramanul Danny Moder. “Este un actor complet. Poate juca orice, de la comedie la dramă. Toată lumea mă întreabă cum este Tom Hanks. Este ceea ce vrei să fie”, a afirmat Julia Roberts în faţa unei audienţe care i-a inclus pe regizorii Ron Howard şi Steven Spielberg, actriţele Charlize Theron, Glenn Close şi Sally Field, cîntăreţul Bruce Springsteen sau fotomodelul Christy Turlington. “Sînt o mare admiratoare a sa. Simt că am devenit interesată să devin actriţă văzîndu-i filmele”, a povestit Charlize Theron. ”Am avut incredibila şansă să lucrez cu Tom Hanks, am ajuns să-l cunosc şi am realizat că este atît de sincer şi simpatic. Este un tip foarte drăguţ”, a continuat actriţa sud-africană. De-a lungul ceremoniei au fost prezentate o serie de secvenţe din filmele lui Tom Hanks, anecdote din viaţa sa spuse de o serie de colegi de breaslă. Întreaga sa carieră a fost rememorată.

Printre actorii onoraţi în anii precendenţi de Societatea Americană de Film s-au numărat Meryl Streep, Dustin Hoffman, Al Pacino, Susan Sarandon, Martin Scorsese, Clint Eastwood sau Charlie Chaplin.