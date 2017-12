Tribut regizorului Anthony Minghella

Numeroase personalităţi ale cinematografiei britanice, printre care Jude Law şi Alan Rickman, i-au adus, sîmbătă seara, un tribut regretatului regizor Anthony Minghella. În cadrul acestui omagiu intitulat Minghella Movie Marathon, familia regizorului a fost reprezentată de sora acestuia, Gioia.

La un an de la moartea lui Anthony Minghella, au fost difuzate cele şapte lungmetraje semnate de acesta. Evenimentul a început vineri la Isle of Wight, unde celebrul regizor a crescut. Regizor, scenarist şi dramaturg, Anthony Minghella a încetat din viaţă pe data de 18 martie 2008, la vîrsta de numai 54 de ani, răpus de cancer. Anthony Minghella a devenit cunoscut datorită filmului „The English Pacient / Pacientul englez”, care în 1996 a cîştigat nouă premii Oscar, inclusiv pentru cel mai bun regizor. Cineastul cu origini italo-scoţiene, care în momentul decesului era preşedinte al Institutului de Film Britanic, a mai fost nominalizat la Oscar, în 1999, pentru lungmetrajul „The Talented Mr. Ripley / Talentatul domn Ripley”.

Anthony Minghella a debutat în teatru, în 1975, dar abia în 1985 a devenit cunoscut pe scena londoneză, cu adaptarea piesei „Whale Music”. În anii \'80 a lucrat în televiziune, scriind scenarii pentru diferite tipuri de producţii. Piesa sa de teatru „Made in Bangkok”, pusă în scenă în 1986, a fost un real succes pe scena londoneză. De asemenea, a lucrat ca regizor de operă, debutînd cu o punere în scenă a „Madamei Butterfly” de Giacomo Puccini. Printre celelalte filme ale sale se numără „Truly, Madly Deeply” din 1991, debutul său ca regizor de film, care i-a adus un premiu BAFTA, „Mr. Wonderful / Soţul perfect” din 1993, „Cold Mountain” din 2003 şi „Breaking and Entering / Idilă prin efracţie” din 2006. Anthony Minghella a petrecut 11 luni în România în 2002, cînd a venit să filmeze drama „Cold Mountain” cu Jude Law, Nicole Kidman şi Renee Zellweger. „Întotdeauna am ieşit de la un film cu ceva învăţat. Cu Anthony alături de tine, simţeai adesea că înveţi ceva ce e mai presus de valoarea de suprafaţă a ceea ce ar putea să însemne un film sau un personaj. Simţeai adesea că ai întîlnit oameni noi sau că ai învăţat să treci peste anumite lucruri, pentru că era o experienţă foarte personală”, a afirmat Jude Law.