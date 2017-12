„Tribute to Lady Gaga”, în club Wish

Startul party-urilor acestui sfârşit de săptămână va fi dat chiar în această seară, în clubul Vansses, cu un inedit spectacol intitulat „Fashion Night- Cosmopolitan Collections”. Simultan cu acest eveniment, în Crema Summer Club din Mamaia, doi DJ-ei cunoscuţi, Pascal şi Simon, vor fi „capul de afiş” al distracţiei, pe gusturile celor mai pretenţioşi clubberi.

În continuarea petrecerilor de weekend, mâine seară, clubul Wish din Constanţa a organizat un moment special de închidere a locaţiei pe durata sezonului, intitulat sugestiv „Tribute to Lady Gaga”. Evenimentul va fi susţinut de Vicky Jackson, o apreciată cântăreaţă din Anglia, considerată no. 1 de Radio 1 din Marea Britanie, pentru interpretarea unor hit-uri ale vedetei americane.