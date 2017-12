„Tribute to Madonna“, cu Melissa Totten, la Constanţa

Clubul Wish organizează, în această vineri, o petrecere prezentată sub titulatura „Tribute to Madonna“, dedicată reginei muzicii pop. Protagonista serii va fi cea mai credibilă şi cea mai titrată replică a sa, Madonna no. 1 replicas, Melissa Totten. Americanca are o carieră muzicală de 18 ani, timp în care a susţinut show-uri în peste 17 ţări. Asemănarea izbitoare cu Madonna, vocea extrem de apropiată de cea a legendei pop şi prezenţa scenică explozivă au recomandat-o pentru a face parte, timp de şase ani, din echipa de artişti reuniţi în Las Vegas, în cadrul celebrului show „Legends in concert“. Mellisa s-a stabilit din acest an în Marea Britanie, iar în iunie, a lansat albumul „Forever Madonna“, care cuprinde toate vechile balade ale artistei, remodelate şi remixate, alături de doi DJ de top din Londra. Potrivit organizatorilor, „Madonna Tribute“ este un show complet, în trei reprize, timp în care Melissa îşi schimbă ţinuta şi imaginea, trecînd astfel de la Madonna din anii debutului la cea din anii ’90, ajungînd, în final, la cea de acum.

Play-list-ul concertului este structurat pe trei părţi, cuprinzînd cele trei perioade majore din itinerarul muzical al Madonnei: „Like a Virgin Era“- „Like a Virgin“, „Crazy for you“, „Lucky Star“, „True Blue“, „Holiday“, „Blonde Ambition Era“ - „Express Yourself“, „Open Your Heart“, „Vogue“, „Papa Don’t Preach“, „Like a Prayer“ - şi „Current Madonna“ – „Give it to me“, „Get together“, „Music“, „Beautiful Stranger/American Pie“, „Hung up“.