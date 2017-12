“Tricolorii” îşi joacă ultima carte

După un start dezastruos în actualele preliminarii ale Campionatului Mondial din 2010, naţionala României are sîmbătă şansa de a reveni în lupta pentru calificarea la turneul final din Africa de Sud. “Tricolorii” au doar varianta victoriei în partida cu Franţa, programată de la ora 22.00, pe stadionul “Stade de France”, pentru a se păstra în cursa pentru locul secund în Grupa a 7-a. Fără Adrian Mutu, accidentat, selecţionerul Răzvan Lucescu va avea o sarcină dificilă în tentativa de a sparge defensiva “cocoşului galic”, însă marea grijă a românilor este blocarea starurilor din atacul francez. “Întotdeauna, ca antrenor, am gîndit un joc la victorie. Nu îmi permit să gîndesc altfel. Daca simţi că nu ai şanse într-un meci, mai bine nu te prezinţi, pentru că nu faci altceva decît să transmiţi un mesaj de neîncredere. Cred că putem obţine o victorie în Franţa. Succesul la Paris se poate obţine cu o pregătire foarte bună, cu încredere şi spirit de sacrificiu. Să ne gîndim cum abordăm fazele ofensive, dar să şi ştim cum să reacţionăm în fazele de presiune ale francezilor, pentru că vor fi cu siguranţă şi astfel de momente”, a spus Lucescu. Chiar dacă vor avea în faţă nume importante din fotbalul mondial, “tricolorii” sînt decişi să facă meciul vieţii. “N-are importanţă dacă francezii nu ne cunosc, important este ca noi să ne facem jocul şi putem să ne facem apoi cunoscuţi printr-un rezultat bun. N-aş putea spune care dintre jucătorii francezi este cel mai de temut, pentru că Franţa are mulţi jucători de valoare şi foarte periculoşi. Cred că toată echipa reprezintă o forţă şi nu pot să spun dacă mi-e frică de vreun jucător anume mai mult”, a explicat portarul Dănuţ Coman.

De partea cealaltă, francezii sînt îngrijoraţi de starea mijlocaşului Franck Ribery, care este în continuare incert din cauza unor probleme medicale. Totuşi, selecţionerul Raymond Domenech s-a axat pe motivarea propriilor elevi în vederea meciului de sîmbătă: “Formăm un grup extraordinar. Preocuparea mea este să menţin ambiţia de a merge la Mondiale şi să avem succes acolo. Doar rezultatul contează pînă la urmă, deci la final sînt Dumnezeu sau diavol. Cu România nu va fi uşor. Nu au nimic de pierdut. Au cîştigat în Lituania, lucru care le dă speranţe să prindă măcar un loc pentru play-off. Pe undeva sînt calmi. Şi-au schimbat antrenorul, şi asta crează întotdeauna un impact”.

Echipe probabile: Franţa (antrenor Raymond Domenech): Lloris - Sagna, Gallas, Escude, Evra - L.Diarra, Toulalan - Anelka, Gourcuff, Ribery - Henry; România (antrenor Răzvan Lucescu): D. Coman - Săpunaru, Rădoi, Chivu, Raţ - Mara, Ghioane, Apostol, M. Nicu - Marica, G. Bucur. Arbitri: Ivan Bebek - Tomislav Petrovic şi Tomislav Setka (toţi din Croaţia).

În Grupa a 7-a mai este programat astăzi meciul Austria - Insulele Feroe, de la ora 21.30, la Graz.

Clasamentul Grupei a 7-a

1. Serbia 7 6 0 1 15- 5 18

2. Franţa 6 4 1 1 8- 6 13

2. Lituania 7 3 0 4 6- 6 9

4. Austria 6 2 1 3 7- 9 7

6. ROMÂNIA 6 2 1 3 7-10 7

6. I-le Feroe 6 0 1 5 1- 8 1