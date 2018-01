“Tricolorii” nu se consideră calificaţi la EURO 2008

Naţionala de fotbal a României a realizat exact ce şi-a propus din “dubla” cu Slovenia: şase puncte din tot atîtea posibile. Graţie acestor rezultate, dar şi datorită faptului că Olanda n-a evoluat, elevii lui Piţurcă au preluat şefia Grupei G. “Tricolorii” nu au putut savura prea tare dublul succes cu Slovenia, pentru că şi Bulgaria a realizat maximum de puncte în cele două confruntări cu Belarus, suflînd în ceafă României în clasamentul general. “Nu trebuie să cădem în capcană şi să credem că sîntem calificaţi. Trebuie să tratăm fiecare meci cu aceeaşi seriozitate. Faptul că bulgarii au obţinut tot şase puncte în dubla cu Belarus este un motiv în plus să ne concentrăm”, a spus Cosmin Contra. “Din păcate, bulgarii au adunat acelaşi număr de puncte ca şi România. Ar fi fost extraordinar pentru noi să facă un egal. Următoarele meciuri sînt decisive. Noi vom întîlni Belarus, iar Olanda Bulgaria. Sper să ne desprindem după acele meciuri, dar mai e o perioadă mare pînă atunci”, a spus selecţionerul Piţurcă. Antrenorul echipei naţionale a apreciat că atmosfera creată de public pe Stadionul “Dan Păltinişanu” din Timişoara a fost una bună, cu excepţia scandărilor împotriva Federaţiei Române de Fotbal. “Cînd s-a strigat împotriva federaţiei a fost foarte urît. Nu cred că echipa naţională merită aşa ceva”, a comentat selecţionerul, care a menţionat că în curînd va hotărî unde va disputa naţionala următorul meci de pe teren propriu, cel cu Olanda, din 13 octombrie: “Voi lua decizia în perioada următoare, pentru că numai eu hotărăsc, nu conducerea federaţiei. Vom vedea în funcţie de necesităţi, de avantajele pe care le oferă fiecare oraş. Sînt trei oraşe din care voi alege, printre acestea şi Timişoara”.

Cei mai aplaudaţi jucători miercuri seară au fost cei trei “C”, originari din Banat: Paul Codrea, Cristian Chivu şi Cosmin Contra, ultimul trecîndu-şi numele pe lista marcatorilor. “Am dat un gol, nu un eurogol. Dedic reuşita tatălui meu, care a fost în tribune, mamei, soţiei şi copiilor”, a menţionat Contra. Căpitanul Cristian Chivu a declarat că meciul de miercuri a fost greu, pentru că s-a resimţit oboseala acumulată. “A fost greu pentru că s-a adunat o anumită stare de oboseală. Am avut momente cînd am suferit, însă am cîştigat şase puncte din două meciuri foarte importante. Sînt mulţumit de felul cum mi-am datoria la mijlocul terenului. Am jucat şi în campionatul Italiei, şi cu Valencia la închidere”, a explicat Chivu, care crede că sînt şanse mari ca România să joace şi meciul cu Olanda, din 13 octombrie, tot la Timişoara. Atacantul Adrian Mutu a declarat că victoria cu Slovenia nu reprezintă o răzbunare după eliminarea de la barajul pentru Cupa Mondială din 2002. “Am întîlnit o echipă la fel de agresivă, la fel de bătăioasă. Ne bucurăm că am cîştigat în faţa lor. Poate acum o să audă şi ei de noi. Nu a fost o răzbunare. În momentul de faţă sîntem mai buni decît ei. Şi atunci aveam o echipă mai valoroasă”, a spus Mutu.