“Tricolorii” nu se tem de Franţa

Aflaţi în cantonamentul din Elveţia, elevii lui Victor Piţurcă sînt cu gîndul la primul meci al naţionalei României la EURO 2008, cel de luni, 9 iunie, cu una dintre favoritele Grupei C, Franţa. Chiar dacă repezentanţii “cocşului galic” sînt creditaţi cu prima şansă, “tricolorii” au anunţat că nu se tem de echipa pregătită de Raymond Domenech. “O să fim apţi sută la sută la startul Campionatului European. Atmosfera este bună mai ales după ultimele două rezultate. Jucăm cu adversari redutabili, în mod sigur ne va fi greu, dar nu imposibil. Cel mai important este meciul cu Franţa pentru că este primul şi contează foarte mult cum începem. Jucătorii Franţei nu ne dau insomnii, îi cunoaştem foarte bine. Nu avem nimic de pierdut în această grupă, faptul că avem adversari puternici ne ambiţionează. Acum, mai mult ca niciodată, echipa naţională are nevoie de şansă. Nu ştiu cînd România a avut o asemenea grupă. Eu sper să nu ne întoarcem fără niciun punct, avem şansa noastră, echipă puternică şi jucători cu experienţă”, a declarat atacantul Marius Niculae, care are şanse mari să fie titularizat în locul lui Ciprian Marica în avanposturi. “Franţa este o echipă extraordinară din toate punctele de vedere, are o apărare foarte bună, îşi creează multe ocazii, dar nu e de neînvins”, a completat Cosmin Contra.

Chivu dă tonul

Căpitanul României, Cristi Chivu, este decis să se antreneze la nivel maxim, în ciuda durerilor de la umărul stîng, pentru a da un exemplu colegilor săi mai tineri. “Se simte aerul de turneu final. Am ajuns în Elveţia cu o săptămînă înainte şi ne pregătim serios pentru meciurile pe care le avem de jucat. Retrăiesc sentimentele de acum opt ani. Momentan sîntem obosiţi pentru că am lucrat fizic mult săptămîna trecută. Urmează partea tactică, mai relaxantă. Vom fi pregătiţi pînă la meciul cu Franţa. Încerc să îmi inspir şi colegii mai tineri prin modul în care mă pregătesc”, a spus Chivu. “Toate meciurile sînt la fel de importante în grupă, iar pentru noi cel mai mult contează forţa grupului. Nu avem individualităţi majore, dar dacă sîntem uniţi vom reuşi să producem surprize, chiar dacă adversarii din grupă sînt foarte greu de bătut”, a adăugat portarul Bogdan Lobonţ. La rîndul său, Marius Niculae a mărturisit că este emoţionat înaintea debutului turneului final. “Mă simt foarte bine. E prima competiţie majoră la care particip şi este normal să fiu emoţionat, dar sînt sigur că pînă la ora primului meci voi trece peste aceasta. Avem şansele noastre, indiferent ce se spune. Pe teren vom juca şi cu sufletul, vom da totul pentru a cîştiga”, a explicat atacantul lui Inverness.