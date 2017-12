“Tricolorii” s-au poticnit în faţa Austriei

Suporterii naţionalei României mai au de aşteptat pînă îşi vor vedea echipa favorită jucînd la nivelul din anii ’90, cînd “tricolorii” erau nelipsiţi de la turneele finale. Mult lăudata reconstrucţie, începută sub comanda noului selecţioner, Răzvan Lucescu, a primit o palmă aseară, Chivu şi compania încheind la egalitate, 1-1, cu Austria, pe stadionul “Steaua”, într-o partidă contînd pentru Grupa a 7-a a preliminariilor Campionatului Mondial din 2010. Naţionala a făcut un joc slab, alternînd momentele bune cu gafe imense, în faţa unui adversar modest, dar mult mai motivat. Dornici să înscrie rapid, “tricolorii” s-au aruncat în ofensivă încă din primul minut, dar fără mari realizări la poarta lui Payer. Doar loviturile de cap expediate de Rădoi şi Marica le-au dat ceva emoţii austriecilor, care au dat dovadă de nesiguranţă şi la contraatacurile în viteză purtate de Gigel Bucur, dar au scăpat de fiecare dată cu faţă curată. Nici oaspeţii nu au făcut mare lucru în atac, deşi echipa pregătită de Răzvan Lucescu a arătat mari lacune în centrul defensivei, unde Rădoi nu a reuşit să se ridice la nivelul aşteptărilor. Fostul căpitan al Stelei a comis o gafă monumentală în minutul 52, cînd i-a oferit o minge pe tavă lui Maierhofer. Atacantul austriac a scăpat singur spre poartă, l-a driblat şi pe Coman şi a tras în plasa laterală. După doar trei minute, Adrian Cristea a centrat perfect în careu şi Gigel Bucur, cel mai scund jucător de pe teren, a reluat cu capul sub transversală, deschizînd scorul. Impulsionaţi de gol, “tricolorii” au încercat să profite de degringolada oaspeţilor, dar nu au găsit cele mai bune soluţii pentru a-l învinge pe Payer. Mai mult, austriecii au ieşit la joc şi, cu opt minute înainte de final, Schiemer a adus o egalare nesperată, şutînd din careu, după o lovitură de colţ la care defensiva României a gafat impardonabil, lăsîndu-l liber pe fundaşul stînga al oaspeţilor. Disperaţi, elevii lui Răzvan Lucescu au încercat să dea lovitura pe final, dar nu au reuşit să-i ofere selecţionerului un succes la primul meci pe teren propriu de la venirea la naţională.

Au evoluat formaţiile: România (antrenor Răzvan Lucescu): Coman - Săpunaru, Rădoi, Chivu, Raţ - M. Roman, Ghioane, Codrea (70 C. Lazăr), Ad. Cristea (85 Surdu) - Marica (78 Mazilu), Bucur; Austria (antrenor Dietmar Constantini): Payer - Schiemer, Dragovic, Scharner, Fuchs - Pehlivan, Baumgartlinger - Holzl, Jantscher (62 Trimmel), Beichler (73 Wallner) - Hoffer (46 Maierhofer). Arbitri: Martin Atkinson - Philip Sharp şi David Richardson (toţi din Anglia). Marcatori: G. Bucur 55/ Schiemer 84. Cartonaşe galbene: Chivu, Bucur/ Scharner, Fuchs, Pehlivan. Spectatori: 8.000.

Dezamăgire pentru Lucescu jr.

Chiar dacă şi-a păstrat invincibilitatea pe banca naţionalei României, Răzvan Lucescu s-a declarat dezamăgit de rezultatul înregistrat în partida cu Austria. “Pînă la acest meci eram foarte mulţumit de ce am realizat, dar acum sînt dezamăgit. Mi-aş fi dorit să obţinem o victorie în faţa Austriei, era foarte important. Din păcate s-a terminat doar 1-1, după un meci foarte ciudat. Am avut destule ocazii de a marca, dar nu am făcut-o în prima repriză. Nu am reusit să închidem la 1-0, dar şi pe un fond de oboseala, am făcut pasul înapoi şi am luat gol. Faptul că am căzut fizic şi am permis austriecilor să vină peste noi, într-un moment în care nu ar fi trebuit, ne-a costat. După patru meciuri fără înfrîngere sînt supărat”, a spus selecţionerul.