“Tricolorii” vor trei puncte la Minsk

Reprezentativa României a început pregătirile pentru partidele cu Belarus, programată sîmbătă, de la ora 19.00, pe stadionul Dinamo din Minsk, în cadrul preliminariilor Campionatului European din 2008, şi cu Germania, pe 12 septembrie, de la ora 21.30, meci amical care va avea loc pe stadionul Rhein Energie din Koln. Majoritatea “tricolorilor” au fost prezenţi sub comanda selecţionerului Victor Piţurcă la primul antrenament, desfăşurat luni seară. Au lipsit Adrian Mutu, venit în cursul nopţii de luni spre marţi cu un avion privat, Ciprian Marica şi Florentin Petre, care au ajuns astăzi la Bucureşti. Atît antrenorul, cît şi jucătorii au anunţat că sînt decişi să cîştige trei puncte la Minsk. “Este un joc care este extrem de important, ştim că avem nevoie de toate cele trei puncte puse în joc. Belarus a schimbat antrenorul şi anumiţi jucători au dispărut din lot. Asta poate fi un avantaj sau un dezavantaj. Pe mulţi nu-i cunoaştem bine, i-am văzut doar la meciul cu Israel, dar în acelaşi timp au dispărut jucători cu o mare experienţă. Pe mine mă interesează mai puţin echipa Belarusului, mă interesează cum vom evolua noi. O victorie în Belarus ne-ar mări şansele pentru calificare. Totuşi, calificarea nu va fi asigurată nici chiar cu trei puncte obţinute sîmbătă. Probabil că numai dacă am reuşi să cîştigăm cele trei meciuri care urmează, cu Belarus, Olanda şi Luxemburg, şansele matematice vor fi în favoarea noastră. Sper să putem fi calificaţi înaintea ultimelor două meciuri cu Bulgaria şi Albania”, a spus Piţurcă, adăugînd că trebuie să se descurce în ciuda numeroaselor accidentări: “Ne confruntăm cu probleme de lot, sînt mulţi jucători care au participat la jocurile trecute şi nu pot să joace, însă şi cu jucătorii pe care-i am la dispoziţie sper să tranşăm meciul în favoarea noastră”. “Înseamnă foarte mult o victorie. O apropiere către acel obiectiv pe care ni l-am propus cu toţii. Este un meci important, pentru că în acelaşi timp este şi meciul Olanda-Bulgaria, iar o victorie în Belarus ne-ar apropia de calificare. Mergem acolo să jucăm ce ştim, să cîştigăm şi să stăm liniştiţi la meciul cu Olanda”, l-a completat căpitanul Cristian Chivu.

Debutant pentru naţionala României, atacantul Sergiu Radu a mărturisit că a fost luat prin surprindere de decizia lui Victor Piţurcă de a-l chema la lot: “A fost o surpriză pentru mine. Eu am sperat tot timpul la o convocare pentru că am avut evoluţii bune în Germania. Acum rămîne să confirmăm. În ultima perioadă, echipa României a căpătat o maturitate în joc şi care cred că ne va fi de folos”.

Două absenţe importante la Belarus

Fundaşul Serghei Omelianciuk şi atacantul Dmitri Mozolevski nu vor evolua împotriva “tricolorilor” din cauza unor accidentări. Primul s-a prezentat totuşi la lot, medicii făcînd eforturi pentru recuperarea sa în vederea meciului cu Slovenia, din 12 septembrie de la Rostov. Pentru partida de sîmbătă, Omelianciuk a fost înlocuit cu Igor Maltev de la MTZ-RIPO. Dmitri Mozolevski de la Dinamo Brest a acuzat probleme musculare şi, după un consult făcut la lotul naţional, a fost trimis acasă.

Partida de la Minsk va fi arbitrată de o brigadă suedeză, avîndu-l la centru pe Peter Frojdfeldt, un arbitru în vîrstă de 34 de ani care va conduce pentru prima oară naţionala României.