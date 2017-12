Tricolorii, apostrofați de suporteri la revenirea în țară

Eliminată rușinos de la EURO 2016, după ce a ocupat ultimul loc în Grupa A, pierzând meciul decisiv în fața micuței reprezentative a Albaniei, scor 0-1, naționala de fotbal a României s-a întors în țară în noaptea de luni spre marți. Delegația tricoloră a fost așteptată pe Aeroportul „Henri Coandă” din București de aproximativ 50 de suporteri, care i-au apostrofat pe jucători: „Sunteți de râs. Sunteți o bătaie de joc!”. Chiricheș și compania au trecut cu capetele plecare, refuzând să facă orice declarație. În schimb, selecționerul Anghel Iordănescu a discutat cu presa și, surprinzător, și-a schimbat radical discursul, trecând de la aroganță la scuze. „Regret enorm și, odată cu mine întreaga echipă, faptul că nu am reușit să trecem de faza grupelor la acest turneu final. Știu, am produs o mare decepție, o mare dezamăgire, dar din capul locului aș vrea să vă spun, să vă rog, să-i lăsați pe jucători în pace. Din punctul meu de vedere, ei și-au dorit să obțină calificarea, așa că principalul vinovat pentru necalificare sunt eu, antrenorul echipei. Suporterii sunt dezamăgiți, sunt supărați, de aceea vreau încă o dată să accentuez că eu sunt principalul vinovat. În numele echipei, dar și al meu personal, îmi cer scuze în fața suporterilor, a fanilor, a iubitorilor de fotbal din România. Însă, trebuie să faceți o analiză corectă a ceea ce înseamnă echipa națională, pentru că nu aceasta trebuie să fie capul ispășitor a ceea ce se întâmplă în fotbalul românesc. nalizați fotbalul românesc, pentru că nivelul, problemele din fotbal ne-au adus în această situație. Din punctul meu de vedere lucrurile sunt foarte simple, nu mă întrebați ce o să fac eu. Eu știu ce am de făcut. Am avut o primă discuție, dar nu am analizat, să fiu sincer. Contractul meu se încheie peste câteva zile, de aceea vă spuneam că din punctul meu de vedere lucrurile sunt foarte clar. Decizia aparține președintelui Burleanu și Comitetului Executiv”, a explicat Iordănescu, lăsând să se înțeleagă că nu va continua pe banca tehnică a tricolorilor.

În schimb, președintele FRF, Răzvan Burleanu a continuat cu același limbaj de lemn și a dat vina pe „moștenire grea” lăsată de Mircea Sandu: „Acest eşec reprezintă o consecinţă a unei investiţii care nu a avut loc timp de 24 de ani, după Revoluţie. Asta e realitatea pe care o avem astăzi. Ce pot să-mi reproşez este că acest proces de reconstrucţie pe care l-am început acum doi ani de zile şi suntem nevoiţi să-l accelerăm la cea mai înaltă viteză nu a început acum 24 de ani. Ca să ai parte de jucători tineri la nivel de echipa naţională ai nevoie ca să fi început investiţia acum 24 de ani. Nimeni nu vă poate promite rezultate peste noapte dacă nu reuşim practic să ne implicăm şi să avem o dezvoltare consistentă şi coerentă. Jucătorii noştri, în comparaţie cu jucătorii de altădată, în spatele cărora foarte mulţi oameni s-au ascuns ani de-a rândul, nu joacă la echipe de top, nu sunt obişnuiţi cu turneele finale. Cu câteva mici excepţii, nu avem jucători care să fi trecut pe la turneele finale. Vom face o analiză şi o să vă comunicăm rezultatele acestei analize în perioada urmatoare, în maximum o săptămână”.

EXPLICAȚII DE LA CĂPITAN

Câteva ore mai târziu, căpitanul Vlad Chiricheș a convocat o o conferință de presă, în care a prezentat versiunea sa despre ratarea calificării în optimi. „Am un sentiment de tristeţe şi amărăciune! E trist că ne-am întors foarte repede. Nu ne aşteptam la un astfel de deznodământ, dar asta a fost să fie. Cred că am fost determinaţi şi am avut o atitudine bună. Precipitarea intervine când jocul nu îţi iese aşa cum ţi-ai dori. Am încercat să avem o atitudine bună în toate cele trei meciuri, să fim puternici. Poate nu am reuşit să facem asta pe toată durata partidelor. Se pare că nu a fost de ajuns să avem o atitudine bună. Cred că au fost multe momente cheie care şi-au spus cuvântul. În meciul cu Franţa a fost primul gol venit după un fault. În al doilea meci, o neatenţie. Ne aşteptam la critici pentru că nu am făcut un Campionat European bun. E normal ca atunci când termini pe ultimul loc să te aştepţi la critici. Nimeni nu e mulţumit şi suntem conştienţi că trebuia să facem mai mult. Trebuie acum să trecem peste acest moment, e timpul să ne gândim la viitor. Aşteptările erau mari, ne doream foarte mult. Credeam că putem să facem mai mult, pentru că am văzut cum ne-am comportat în calificări şi aveam credinţa că puteam reuşi mai multe”, a pus Chiricheș, care a găsit și explicațiile pentru eșecul cu Albania, în care a greșit decisiv la golul primit: „A fost o neatenţie şi asta a dus la golul primit. Eu cred că în meciul cu Albania poate nu am fost atât de percutanţi, de concentraţi, dar cred că am avut controlul jocului. Ei în prima repriză nu poţi spune că au avut ceva faze să înscrie. Nu am reuşit să înscriem și să avem mai multe şanse de gol. Toată lumea şi-a dorit foarte mult. Probabil şi presiunea foarte mare, aveam nevoie de o victorie”.

În final, căpitanul tricolorilor a avut și un mesaj pentru suporteri: „Ştim foarte bine că nu am reuşit să le aducem bucurie în această perioadă. Am văzut o mare parte a suporterilor cu speranţe şi am încercat să facem tot ce am putut noi mai bine. Nu am reuşit şi îmi pare rău pentru deziluzia asta. Ne doream enorm să îi vedem în stradă, să îi facem fericiţi”.

Citește și:

Declarații contradictorii în sânul naționalei României

Eliminare ruşinoasă pentru naţionala României

Tricolorii joacă pentru o ţară întreagă

„Meciul cu Albania este şansa unei generaţii!“