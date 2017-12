Tricolorii aşteaptă adversarul din baraj

Calificată, după 12 ani de pauză, la barajul pentru accederea la turneul final al unui Campionat Mondial de fotbal, în urma victoriei de marţi seară, de la Bucureşti, 2-0 (Marica 30-pen., 81) cu Estonia, naţionala României aşteaptă cu nerăbdare să afle numele adversarului cu care se va confrunta în dubla manşă programată la 15 noiembrie, pe teren propriu, respectiv 19 noiembrie, în deplasare. Din cauza clasării slabe din clasamentul FIFA, tricolorii nu vor fi capi de serie la tragerea la sorţi programată luni, 21 octombrie, la Zürich. Astfel, elevii lui Victor Piţurcă vor întâlni în baraj Croaţia, Portugalia, Grecia sau, surpriză (!), Ucraina. Conform unui simulator FIFA, Ucraina a depăşit pe ultima sută de metri Suedia, luându-i astfel locul printre capii de serie.

„Suntem la baraj. Este o mică performanţă pentru o echipă nou-construită, preluată într-un moment destul de dificil. Avem mulţi jucători noi şi i-am adus pe lângă cei cu experienţă. Am realizat o muncă bună în aceşti doi ani şi jumătate. La baraj, echipa României are şansa ei, indiferent cu cine va juca. Pentru mine, care am o experienţă la naţională, acest baraj este ceva nou. Toate posibilele adversare au slăbiciuni, iar faptul că adversarii au prima şansă poate să fie un avantaj pentru noi”, a spus selecţionerul Victor Piţurcă. „Sperăm să avem noroc la meciul de baraj, deşi ştim că putem întâlni adversari grei, precum Portugalia. Deocamdată, putem fi mândri pentru ceea ce am realizat. Cred că împreună cu suporterii ne putem califica la turneul final”, a adăugat atacantul Ciprian Marica. „Nu pot spune pe cine am prefera la baraj. Teoretic, se poate întâmpla orice, dar practic, putem câştiga cu oricare dintre adversarele pe care le putem întâlni. Nu voi sărbători, nu avem nevoie să sărbătorim acum. Asta a fost doar o campanie care ne-a dus la baraj. Ar trebui să sărbătorim atunci când ajungem la Rio, sub statuia lui Iisus”, a completat căpitanul tricolorilor în partida cu Estonia, Răzvan Raţ.

Atacantul echipei naţionale, Ciprian Marica, a cerut ieri, într-un mesaj postat pe pagina sa oficială de pe site-ul de socializare Facebook, sprijinul fanilor pentru meciurile din barajul Cupei Mondiale, precizând că tricolorii au nevoie mai mult ca oricând de susţinere. „Vă mulţumesc pentru mesajele voastre. România câştigă locul 2 plecând de pe poziţia a patra şi asta nu poate decât să ne facă mândri. Hai să ne bucurăm împreună de această realizare. Fiţi alături de noi mai mult ca niciodată, avem nevoie de sprijinul vostru fiindcă avem o şansă, o speranţă că putem să fim la Mondiale. Să ascultăm cu mândrie imnul României la Rio! Hai să mergem împreună în Brazilia, prieteni, putem face asta dacă suntem toţi o singură inimă pentru România”, a scris jucătorul echipei Getafe.