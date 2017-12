Tricolorii au scăpat ieftin la Sao Paolo

Naţionala de fotbal a României a pierdut la limită, scor 0-1 (Fred 23), partida amicală disputată în noaptea de marţi spre miercuri, la Sao Paolo, împotriva celei mai titrate reprezentative din lume, Brazilia, ocazie cu care celebrul Ronaldo s-a retras oficial din activitatea competiţională. Fără patru titulari de bază şi fără selecţioner, dar cu interimarii Ştefan Iovan şi Emil Săndoi pe banca tehnică, tricolorii au rezistat cu greu asaltului declanşat de sud-americani, care au şi deschis scorul prin Fred, în min. 23, după o serie de ocazii la poarta apărată de Tătăruşanu. După o jumătate de oră, a intrat în scenă eroul serii, Ronaldo, care a evoluat timp de un sfert de oră. În ciuda kilogramelor în plus, Ronaldo a încercat să se despartă de fotbal cu un gol, dar Tătăruşanu s-a opus în trei rânduri, stârnind furia jucătorilor şi fanilor brazilieni. De partea cealaltă, Mureşan a zguduit transversala cu un şut dintr-o lovitură de la peste 30 m. După pauză a continuat seria ocaziilor braziliene, fără efect pe tabela de marcaj, în timp ce tricolorii au avut o singură oportunitate de a marca, mingea şutată de Torje fiind respinsă de Victor. „Dacă aveam mai mult noroc, am fi obţinut un egal aici. Ne-am bătut, am avut curaj. S-a văzut încrederea după meciul cu Bosnia. Chiar dacă brazilienii au avut mai multe ocazii şi noi nu prea am contat în atac, am făcut un meci care ne dă speranţe”, a spus căpitanul Ciprian Marica.

Au evoluat - Brazilia (antrenor Mano Menezes): Victor - Maicon, Lucio (71 Luizao), D. Luis, A. Santos - Elias, Sandro (60 Lucas), Fred (Ronaldo 30, Nilmar 46) - Robinho (66 da Silva), Neymar (77 T. Neves), Fabio; România (antrenori Emil Săndoi şi Ştefan Iovan): Tătăruşanu (67 Pantilimon) - Râpă, Papp, Gardoş, Latovlevici - Torje, Bourceanu (66 Giurgiu), G. Mureşan (80 Alexa), Sânmărtean (53 Alexe) - R. Surdu (46 Cr. Tănase), Marica (73 Zicu).