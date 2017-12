"Tricolorii" încearcă imposibilul la Stavanger

Învinsă duminică la Bucureşti cu 30-29, echipa naţională de handbal masculin a României păstrează şanse teoretice de calificare la Campionatul Mondial din 2007, meciul retur al play-off-ului cu Norvegia disputîndu-se astăzi, de la ora 20.15, la Stavanger. Nordicii au arătat chiar în fief-ul tricolorilor că alcătuiesc o echipă mai experimentată, cu jucători precum Lauridsen (Flensburg), Kjelling (recent transferat la Portland San Antonio) sau Strand (Silkeborg) care pot face oricînd diferenţa. Tricolorii au moralul serios zdruncinat, iar Lucian Rîşniţă a decis, surprinzător, să renunţe la portarul titular Ionuţ Stănescu, după ce acesta s-a întîlnit cu soţia şi copilul în cantonamentul de la Poiana Braşov. Stănescu avea experienţa unor meciuri oficiale pe terenul nordicilor, jucînd la Sandefjord în 2003 şi 2004. Chiar dacă nu va fi în teren, din cauza capriciului antrenorului, Rudi Stănescu le va ţine pumnii foştilor coechipieri: "Multă lume ar zice că nu sînt şanse deloc. Dar am jucat cu ei, i-am simţit în teren şi nu au arătat multe peste echipa noastră. Au jucat mai exact decît noi şi cu noroc au cîştigat. În retur, dacă am reuşi să fim mai constanţi şi mai atenţi, consider că echipa României se poate califica".

Renunţarea la Stănescu nu a fost singura "corecţie" aplicată de selecţioner, care a renunţat şi la Georgescu din cauza piruetei executate de acesta la 7 metri în finalul meciului tur, cînd a spuberat ultima şansă de victorie a echipei. Interesant este că locul lui Stănescu nu a fost luat de Dragomir (Dinamo) ci de Popescu (HCM Constanţa), chemat special de acasă. Tradiţia confruntărilor recente Norvegia - România le este total nefavorabilă tricolorilor, care au pierdut la scor atît în preliminariile CE 2004 (25-38), cît şi în preliminariile CM 2005 (27-34), ratînd de fiecare dată calificarea. Atunci, însă, nota bene, România şi-a cîştigat meciurile de acasă... Aşadar, de doi bani speranţă.