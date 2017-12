“Tricolorii mici” au învins vicecampioana Rusiei la rugby

Aflată în plină pregătire pentru Campionatul Mondial din Chile, echipa naţională de rugby a României under 20 a susţinut ieri un joc amical în compania vicecampioanei Rusiei, Yenisei Krasnoyarsk. Iniţial, partida ar fi trebuit să aibă loc pe Stadionul de rugby “Farul”, dar oficialii grupării de pe litoral au decis să-l mute pe terenul de rugby “Constructorul-Cleopatra” din Complexul Sportiv “Badea Cîrţan”, pentru a proteja suprafaţa de joc, afectată de vremea nefavorabilă. Pe un teren mocirlos, “tricolorii mici” s-au luptat de la egal la egal cu formaţia rusă, care are la dispoziţie un buget de 5 milioane de dolari. Avînd în componenţă mai mulţi jucători constănţeni, Zapan, Munteanu, Petreanu, Florea, Zainea, Pîrvu, Enache, Puişoru (toţi de la RC Cleopatra) şi Strutinsky (RCJ Farul), naţionala under 20 a dat o replică peste aşteptări şi a punctat prin Maftei dintr-o lovitură de pedeapsă, scorul la pauză fiind 3-0. Gazdele au încercat să-şi mărească avantajul, dar Maftei şi Georgescu, în două rînduri, au ratat lovituri de pedeapsă. De partea cealaltă, ruşii au jucat “la mînă”, căutînd terenul de ţintă advers. Finalul a fost dramatic, “tricolorii mici” apărîndu-se cu succes, deşi au evoluat în ultimele cinci minute cu doi jucători mai puţin, ambii primind cartonaşe galbene. În cele din urmă, scorul a rămas neschimbat, românii cîştigînd cu 3-0. Este a doua înfrîngere înregistrată de vicecampioana Rusiei la Constanţa, după ce a cedat clar, 10-41, în disputa cu RCJ Farul. De remarcat că naţionala under 20 a României, care se pregăteşte pentru Campionatul Mondial din Chile (primul joc pe 15 aprilie, împotriva Namibiei), are un puternic staff tehnic, format din Constantin Vlad (director tehnic), Adrian Costache (antrenor înaintare), Virgil Năstase (antrenor linie de transferturi) şi Florin Maftei (manager). „Sîntem mulţumiţi de joc, mai ales că este doar a doua partidă de verificare din acest an şi am jucat împotriva unei echipe mai închegate şi mai experimentate”, a spus, la final, fostul antrenor al Farului, Virgil Năstase. Pentru România au evoluat: Zapan, Marinca, Bădăliţescu, Vîlcu, Mariş, Beldean, Munteanu, Petreanu, Ivan, Maftei, Lemnaru, Zamfir, Cazan, Cătună, Florea. Au mai jucat: Moraru, Moldoveanu, Iacob, Vlaicu, Dumitru, Zainea, Georgescu, Pîrvu, Moroşanu, Enache, Strutinsky, Puişoru.