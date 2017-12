“Tricolorii mici” debutează în Turneul de Elită

Naţionala de fotbal a României under 19 debutează azi la Turneul de elită, găzduit de Ungaria, penultima fază înaintea turneului final al Campionatului European din 2010, care va avea loc în Franţa. Elevii lui Cristian Sava vor întâlni, pe stadionul “Globall Football Park” din Telki, de la ora 17.00, reprezentativa Portugaliei. „Generaţia aceasta de juniori a demonstrat că are valoare şi se poate califica la turneul final. La nivelul acesta de vârstă orice este posibil. Totul este ca băieţii să fie uniţi şi să dea dovadă de concentrare, dorinţă extraordinară de victorie şi de echilibru fantastic în joc. Grupa este echilibrată, cu un plus pentru Portugalia”, a spus tehnicianul român. Din lotul care a făcut deplasarea în Ungaria fac parte şi doi jucători constănţeni, Cosmin Matei (FC Farul) şi Aurelian Chiţu (Viitorul Constanţa). “Tricolorii mici” vor da piept în aceeaşi grupă cu Ungaria, pe 5 mai, şi Grecia, pe 8 mai, doar prima clasată urmând să meargă la turneul final.

AMICAL ROMÂNIA - TURCIA, ÎN AUGUST. Naţionala de fotbal a României şi-a programat un amical cu selecţionata Turciei, în luna august. „Vom juca pe 11 august un amical cu Turcia. Este o decizie pe care am luat-o împreună cu Răzvan Lucescu”, a declarat directorul general al FRF, Ionuţ Lupescu. Până în acest moment, România şi Turcia au disputat 22 de partide, tricolorii impunându-se în 12 dintre acestea. Şapte meciuri s-au încheiat la egalitate, în timp ce turcii au câştigat trei dispute. Ultima întâlnire a avut loc pe 22 august 2007, la Bucureşti, iar România s-a impus cu 2-0. Altfel, suporterii români care vor să asiste la cele două meciuri amicale pe care echipa naţională a României le va disputa în stagiul din Austria, cu Macedonia (2 iunie), respectiv cu Honduras (5 iunie), îşi pot rezerva şi online biletele de intrare, un tichet costând 10 euro. Partida cu Macedonia se va disputa la Villach, pe arena “Villach Lind”, cu o capacitate de 5.000 de locuri, iar jocul cu Honduras va avea loc la Klagenfurt, pe stadionul “Jaques-Lemans Arena”, care are o capacitate de 2.420 de locuri, dintre care 620 de locuri sînt pe scaune şi acoperite.