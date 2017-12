Învinsă la limită de Franța în meciul de debut de la EURO 2016, scor 2-1, naționala României are șansa de a face un pas important către calificarea în optimile de finală ale turneului final din Franța, în cazul unui succes în fața reprezentativei Elveției, în al doilea meci din Grupa A, programat miercuri, de la ora 19.00 (în direct la Pro TV și Dolce Sport 1), pe stadionul „Parc des Princes” din Paris. Tricolorii au anunțat deja că vor evolua ofensiv, chiar dacă elvețienii au demonstrat în duelul cu Albania că au o echipă care se descurcă foarte bine pe contraatac. „Elveția este un adversar care a participat la ultimele turnee finale, chiar de Campionat Mondial, unde noi nu am fost, și are o echipă destul de tânără, foarte puternică. Nu-mi place ideea că ei au trei puncte și abordează meciul cu o relativă liniște și siguranță. Probabil nu vor risca să iasă din terenul lor, nu se vor deschide, iar asta va îngreuna mult sarcina băieților noștri, cu atât mai mult cu cât și nouă ne convin adversarii care vin peste noi”, a declarat fostul internațional Aurel Țicleanu, actualul manager al departamentului de scouting al FRF, care a fost trimis de către selecționerul Anghel Iordănescu la conferința de presă organizată luni. Tricolorii nu se tem de elvețieni, dar mijlocașul Nicolae Stanciu a remarcat câțiva jucători din naționala Țării Cantoanelor. „Atât eu, cât și colegii mei suntem încrezători și credem că putem scoate un rezultat pozitiv cu Elveția. Din echipa lor îmi place Xhaka. Îl știu pe Seferovic, de la reprezentativa sub 19 ani, unde a jucat și Rodriguez, fundașul stânga. Au fost campioni mondiali la un moment dat la acea categorie de vârstă. Au jucători foarte buni, iar eu cred că cei ofensivi sunt mai periculoși și pot face diferența oricând”, a spus „decarul” României.

De partea cealaltă, selecționerul Elveției, Vladimir Petkovic, a dat o declarație surprinzătoare, considerând că tricolorii sunt favoriți în meciul de miercuri. „România, din punctul meu de vedere, e favorită pentru locul 2. Noi suntem out-sideri. Trebuie să ne bucurăm de acest moment. Noi sperăm să închidem ecuația calificării după meciul cu România”, a spus Petkovic.

ARBITRAȚI DE UN RUS

Partida de miercuri va fi condusă de o brigadă din Rusia, cu Serghei Karasev la centru, ajutat de asistenții Nikolai Golubev și Tihon Kalughin, în timp ce adiționali au fost desemnați Serghei Lapocikin și Serghei Ivanov, iar arbitru de rezervă este belarusul Alexei Kulbakov. Karasev, care duminică a împlinit 37 de ani, este arbitru FIFA din 2010 și a mai arbitrat naționala României o singură dată până acum, la 2 septembrie 2011, în victoria cu 2-0 din deplasare cu Luxemburg, din preliminariile EURO 2012. De asemenea, Karasev a oficiat la centru la un singur meci al Elveției, terminat la egalitate cu Islanda, scor 4-4, pe teren propriu, la 6 septembrie 2013, în preliminariile CM 2014. Rusul a mai condus în cinci rânduri echipe românești de club în cupele europene, cea mai importantă fiind partida în care Steaua București a învins-o pe Chelsea la București, scor 1-0, la 7 martie 2013, în optimile UEFA Europa League.

