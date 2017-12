Tricolorii nu se tem de greci

Naţionala României s-a reunit ieri la Centrul Naţional de Fotbal de la Mogoşoaia, în vederea partidelor cu Grecia programate vineri, 15 noiembrie, de la ora 21.45, pe stadionul “Giorgios Karaiskakis” din Pireu, şi marţi, 19 noiembrie, ora 21.00, pe “Arena Naţională” din Bucureşti, în barajul pentru calificarea la turneul final al Campionatului Mondial din 2014. Din păcate, printre tricolori nu se află căpitanul din ultimele partide, Vlad Chiricheş, care s-a accidentat grav, duminică, în meciul susţinut cu echipa sa de club, Tottenham. În ciuda faptului că a suferit o fractură de piramidă nazală, selecţionerul Victor Piţurcă speră să-l aibă la dispoziţie pentru retur.

„Chiricheş are fractură şi necesită cel puţin şase zile de pauză. Pe urmă trebuie să-şi facă mască, cinci-şase zile nu poate zbura cu avionul. Vom vedea gravitatea şi vom decide dacă ne vom putea baza în al doilea meci pe el. Într-o mare măsură, sper să nu se vadă lipsa lui Chiricheş, dar, cu siguranţă, se va face simţită. Cel care îl va înlocui sper să se ridice la nivelul lui”, a declarat Piţurcă.

FĂRĂ TEAMĂ. Selecţionerul a mărturisit că nu îi este frică de atmosfera incendiară pe care o vor crea fanii greci. „Sunt două jocuri şi trebuie să fiu extrem de atent, pentru că amândouă trebuie jucate la aceeaşi intensitate. Strategia nu este să jucăm doar defensiv. Toţi ne dorim să marcăm şi, ca să ajungem la turneul final, trebuie să o facem. Nu ne sperie atmosfera, pentru că am jucat pe stadioane cu capacitate mult mai mare. Jucătorii Greciei sunt extrem de puternici, unii foarte valoroşi şi joacă la echipe mari din Europa. Presiunea este fantastică, de fapt în asta constă frumuseţea, jucătorii trebuie să fie fericiţi că trăiesc asta. Calificarea ar fi o performanţă formidabilă cu o echipă nouă, ar fi extraordinar pentru jucători şi pentru fotbalul românesc. I-am simţit concentraţi şi motivaţi. Aş vrea ca mereu stadionul să fie plin la meciurile echipei naţionale”, a explicat Piţurcă, adăugând că are încredere şi în prestaţia arbitrului portughez Pedro Proenca la meciul tur din Grecia, chiar dacă selecţionerul Greciei este tot un lusitan, Fernando Santos: „Am avut două-trei jocuri în grupe în care am fost dezavantajaţi. Cel care va conduce partida este un arbitru foarte, foarte valoros. Nu cred că se va întâmpla nimic, antrenorul este portughez, arbitrul este portughez, numai sentimental ar putea exista ceva, dar am încredere. Nu cred că se pune problema de astfel de lucruri la acest nivel”.

PANTILIMON, CONVOCAT. Portarul echipei Manchester City, Costel Pantilimon, a fost chemat la naţionala României pentru meciurile din play-off-ul Cupei Mondiale din 2014, după ce stelistul Ciprian Tătăruşanu a acuzat unele probleme la coloana lombară, informează site-ul oficial al FRF. FRF a obţinut acceptul clubului englez pentru convocarea lui Pantilimon, care se va alătura lotului, în cantonamentul de la Mogoşoaia, începând de azi. Tătăruşanu a efectuat aseară un antrenament specific în sală, el urmând să fie supus astăzi unor noi investigaţii medicale.