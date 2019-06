Tricolorii nu se tem de semifinala cu Germania

Calificarea reprezentativei de fotbal tineret a României în semifinalele turneului final al Campionatului European Under 21 din Italia și San Marino a fost realizată în urma unor evoluții foarte bune. Neînvinși în Grupa C, după 4-1 cu Croația, 4-2 cu Anglia și 0-0 cu Franța, fotbaliștii pregătiți de Mirel Rădoi au dus România și la Jocurile Olimpice de vară de la Tokyo, din 2020, iar acum așteaptă cu încredere confruntarea de joi, 27 iunie, de la ora 19.00 (în direct la TVR 1 și TVR HD), de la Bologna, cu Germania, campioana europeană en titre, din penultimul act. În cealaltă semifinală, programată tot joi, dar de la ora 22.00 (TVR 1 și TVR HD), la Reggio Emilia, Franţa va întâlni Spania.

Atmsofera în tabăra tricoloră este una foarte bună, iar declarațiile fotbaliștilor români după remiza cu Franța ne demonstrează că România U21 poate realiza mai mult la acest turneu final, tricolorii fiind deciși să lupte pentru cucerirea titlului european.

„Ne-am calificat, ne-am îndeplinit obiectivul şi suntem fericiţi. Când îţi îndeplineşti obiectivul mai şi răguşeşti. Mergem să dăm totul şi cu Germania. Am dat opt goluri în două meciuri contra unor echipe foarte bune. Cred că şi ei trebuie să se teamă de noi, nu numai noi să ne putem semne de întrebare mereu. Deocamdată aşteptăm să analizăm Germania. Am văzut o echipă cu calitate, cu jucători buni, dar am demonstrat că şi noi avem o echipă cu foarte mare calitate. O să iasă un meci frumos. Trebuie să muncim să ducem România sus. Sperăm să trecem şi de Germania. Avem moralul ridicat şi trebuie să profităm de lucrul ăsta. Fotbalul este imprevizibil, dar trebuie să intrăm pe teren sută la sută şi vom putea să facem un rezultat foarte bun” - Radu Boboc.

„Nu mi-e frică de absolut nimeni. Am spus-o şi la început. Poate să vină oricine, şi Germania e binevenită. Da, egalul de ieri este cel mai dulce din carieră, e ca o victorie. Trebuie să scriem istorie în continuare. Părinţii mei nu prea se pricep la fotbal, dar mi-au spus: tot două picioare au şi ei” - Adrian Rus.

„Le mulţumesc tuturor românilor care au ne-au susţinut astăzi la stadion şi tuturor românilor care ne-au susţinut din ţară. Am primit mesajele tuturor. Nu sunt cuvinte să descriu acest sentiment, calificarea în semifinale. Vreau să aveţi încredere maximă în noi pentru că sunt sută la sută convins că nu o să vă dezamăgim” - Ionuț Radu.

„cest drum nu se va opri aici niciodată, la cât entuziasm am văzut şi la câtă bucurie. Câtă muncă a fost în grupul ăsta, nu se va opri aici cu siguranţă. Nu m-am îndoit în niciun moment, pentru că ştiam că din primul meci, din primele minute am avut entuziasmul potrivit, am abordat meciurile aşa cum a fost nevoie şi am simţit că grupul ăsta va ajunge în semifinale” - George Pușcaș.

„Am pregătit meciurile foarte bine tactic şi consider că primul loc este pe deplin meritat. Este un lucru extraordinar, am scris o filă de istoire în România şi mă bucur că iau parte la acest lucru. Le mulţumesc părinţilor mei şi celor douăzeci și trei de milioane care au fost în spatele nostru şi ne-au împins de la spate” - Dragoș Nedelcu.

„Istoria continuă, povestea continuă şi indiferent de adversar trebuie să continuăm povestea asta frumoasă. Suntem fericiţi să am terminat pe primul loc. Am meritat acest punct. Francezii nu ne-au surprins absolut deloc din punct de vedere tactic” - Mirel Rădoi, selecționer România U21.