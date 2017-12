Tricolorii, optimişti înaintea disputelor cu Bulgaria şi Islanda

Joi, de la ora 17.45, în direct la Digisport 3, Sala Sporturilor din Constanţa va fi gazda unui meci oficial al naţionalei de baschet a României. Tricolorii, pregătiţi din acest an de Marcel Ţenter, încep o nouă campanie de calificare la turneul final al Campionatului European, cel din 2015 (în Ucraina), unde România speră să se califice după o pauză de 28 de ani. Cu o echipă tânără, în care media de vârstă este de 24 de ani, dar cu dorinţa de a demonstra că baschetul românesc produce în continuare valori, România va întâlni, în primul meci din Grupa A de calificare (din care mai face parte şi Islanda, iar prima clasată merge în semifinale), naţionala Bulgariei. Vecinii de la sud de Dunăre sunt cotaţi mai bine, însă tricolorii privesc cu optimism atât această partidă, cât şi cea care va urma pe 7 august, tot la Constanţa, cu Islanda. „Suntem pregătiţi pentru duelurile cu Bulgaria şi Islanda. Vom avea doi adversari dificili, însă noi am trecut printr-o perioadă foarte bună de pregătire. Băieţii au răspuns excelent la cerinţele staff-ului tehnic. Aşteptăm doar victoriile, mai ales pe teren propriu, şi aportul publicului constănţean. Atmosfera este foarte bună, am întâlnit un grup dornic de performanţă. Mi-aş fi dorit ca la această campanie să participe şi Vlad Moldoveanu şi Alexandru Olah, absenţele lor ne afectează, dar echipa României nu este mai slabă. Sper ca federaţia să propună un plan strategic de lungă durată, care să limiteze numărul jucătorilor străini în campionat. Nivelul a crescut în ultimii ani, dar aceştia limitează prezenţa pe teren a jucătorilor români. Poate şi de aceea, dorinţa lor de a demonstra multe lucruri la loturile naţionale este mai mare“, a precizat selecţionerul Marcel Ţenter. Căpitanul naţionalei consideră că noua conducere tehnică a schimbat în bine faţa echipei. „Din punctul meu de vedere, am avut parte de un cantonament foarte reuşit. S-a reuşit un suflu nou prin instalarea noului colectiv tehnic. Am fost uniţi, am încercat să dăm ce avem mai bun în noi şi acest lucru sper să se vadă cu Bulgaria. Ne vom gândi doar la victorie, chiar dacă Bulgaria este mai bine cotată ca noi. Ideal este ca şi sala să fie arhiplină şi să ne susţină“, îşi doreşte Mihai Silvăşan. „Avantajul nostru este unitatea echipei. Probabil că, valoric, suntem consideraţi sub celelalte echipe. Cei care au venit la lot au dorinţă de afirmare. Meciurile de acasă sunt foarte importante şi, pentru a avea şanse de calificare, trebuie câştigate amândouă. Dacă vom câştiga grupa, vom vedea apoi ce vom face“, a precizat un alt component al primei reprezentative, Titus Nicoară. Constănţeanul Adrian Tudor, în prezent legitimat la Steaua, este de părere că primul meci va fi cel mai greu. „Cu Bulgaria cred că este meciul cel mai important. Nu avem presiunea de a fi acea echipă care să meargă mai departe, dar cred că putem trece de această grupă. Avem un antrenor tânăr, cu idei şi metode de actualitate, şi acest lucru este foarte bun. Vrem să ne demonstrăm valoarea ca echipă, nu individual“, consideră Adrian Tudor (campion cu Asesoft în 2013).

Lotul României pentru aceste preliminarii: Andrei Mandache, Adrian Tudor, Ionuţ Drăguşin, Daniel Popescu, Brice Karabengele, Vasile Ştefan, Andrei Căpuşan, Cătălin Baciu, Laszlo Lazăr, Titus Nicoară, Mihai Silvăşan (căpitan), Bogdan Ţibîrnă, Adrian Gutoaia.

JUCĂTORI NATURALIZAŢI. Naţionala României ar putea beneficia în viitorul apropiat şi de aportul unor jucători străini valoroşi, ce ar urma să fie naturalizaţi. „Este posibil ca pe viitor să avem şi jucători străini la echipa naţională, se lucrează la acest lucru. Momentan nu putem să oferim niciun nume, putem spune doar că este un jucător de valoare, american“, a mărturisit Marius Bulancea, conducătorul delegaţiei României.