Tricolorii, pregătiţi pentru marele derby

Victoria obţinută vineri seară în faţa Turciei, scor 1-0, la Istanbul, a adus naţionala României în lupta pentru primul loc în Grupa D a preliminariilor Campionatului Mondial de fotbal din 2014. Cu moralul ridicat, elevii lui Victor Piţurcă vor da piept mâine, de la ora 21.00 (în direct la Antena 1), cu marea rivală, Olanda, pe Arena Naţională din Bucureşti, partida urmând să se desfăşoare cu casa închisă. Cotaţi cu şansa a doua tricolorii au drept obiectiv să smulgă măcar un punct în faţa “portocalei mecanice” şi să rămână astfel neînvinşi.

„Am spus că îmi doresc şase puncte cu Olanda şi Turcia şi suntem la jumătate. La Istanbul am obţinut o victorie mare, dar meritată, pentru că am făcut un meci excepţional. Puteam să mai marcăm, dar rămân cele trei puncte care vor cântări enorm. Am scos Turcia din luptă, dar contează foarte mult şi următoarele meciuri. Avem nevoie să ne refacem cât mai repede, pentru că olandezii sunt puternici din punct de vedere fizic”, a spus Piţurcă. „Încă este devreme să vorbim despre calificare. Mai sunt meciuri şi trebuie să ne concentrăm pentru partida cu Olanda. Va fi, cu siguranţă, o atmosferă senzaţională. Ştiu că s-au vândut foarte multe bilete şi, după ce am obţinut trei victorii, lumea va dori să fie alături de noi”, a adăugat mijlocaşul Gabi Torje. Selecţionerul ar putea face trei schimbări în formulă de start, în locul lui Grozav şi Pintilii, ambii uşor accidentaţi, şi B. Stancu, urmând să intre Chipciu, C. Lazăr şi Cociş.

PRUDENŢĂ OLANDEZĂ. De partea cealaltă, olandezii au fost puşi în gardă după seria de victorii obţinute de tricolori. „Echipa României are moral bun şi este pe val. Speram într-o remiză la Istanbul, pentru că ar fi pierdut şi România şi Turcia câte două puncte, dar nu s-a întâmplat aşa. Ne aşteaptă o confruntare foarte dificilă cu România, care are cu totul alte calităţi decât Andorra şi este o echipă care va avea mult mai multă iniţiativă”, a spus selecţionerul olandez Louis Van Gaal. „România este un adversar de alt calibru. A câştigat în Turcia, iar meciul de marţi este unul pentru primul loc în grupă”, a adăugat golgeterul Klaas-Jan Huntelaar. Olandezii sosesc astăzi la Bucureşti, fără Arjen Robben şi Ruben Schaken, ambii accidentaţi. În schimb, vedeta Robbie van Persie a fost recuperat după probleme medicale cu care s-a confruntat în ultimele zile. Partida de mâine va fi condusă de o brigadă de arbitri din Scoţia, avându-l la centru pe Craig Thomson, ajutat de asistenţii Alasdair Ross şi Derek Rose, arbitru de rezervă fiind John Beaton.

Rezultate înregistrate vineri în Grupa D: Turcia - România 0-1 (Grozav 45+2), Olanda - Andorra 3-0 (Van der Vaart 7, Huntelaar 15, Schaken 50), Estonia - Ungaria 0-1 (Hajnal 47). Clasament: 1. Olanda 9p (golaveraj: 9-1), 2. România 9p (7-0), 3. Ungaria 6p (7-4), 4. Turcia 3p (3-3), 5. Estonia 0p (0-6), 6. Andorra 0p (0-12).