Tricolorii, readuşi cu picioarele pe pământ

Selecţionerul Cosmin Contra a suferit prima înfrângere la conducerea tricolorilor, marţi seară, pe Arena Naţională din Bucureşti. După victoria cu Turcia, fotbaliştii români au cedat la scor de forfait în meciul cu Olanda, după ce la pauză scorul a fost egal. Intervenţiile portarului Pantilimon au evitat deschiderea scorului în prima repriză, însă în partea a doua a jocului oaspeţii au marcat de trei ori, în timp ce echipa noastră nu a putut înscrie măcar golul de onoare.

Rezultat final: România - Olanda 0-3 (Depay 47, Babel 57, Luuk de Jong 81).

Au evoluat următoarele formaţii - România: Pantilimon - Hanca (63 Torje), Chiricheş (cpt.), Moţi, Cr. Ganea - Chipciu, Hoban (75 Pintilii), Bicfalvi (67 Alibec), Fl. Tănase (63 Grozav) - Budescu (46 N. Stanciu), Ţucudean (46 Fl. Andone); Olanda: Cillessen - Veltman, De Ligt, Van Dijk, Ake - Propper (62 Van Ginkel), Blind (87 Promes), Strootman (78 Vilhena) - Berghuis (83 Van de Beek), Babel (62 Luuk de Jong), Depay (62 Sneijder).

La finalul partidei, Cosmin Contra a considerat că diferenţa mare de scor a fost cauzată şi de faptul că a trimis în teren mai mulţi jucători de rezervă şi se arată încrezător în viitorul primei reprezentative.

„Sper să continuăm cu rezultate bune. Olanda rămâne o echipă cu jucători redutabili, care poate să bată orice echipă. Are jucători ca Depay, Strootman sau Blind, care joacă la echipe mari. Am făcut nişte greşeli foarte mari în a doua repriză. Noi am avut şuturi la poartă, dar nu le-am concretizat. De asta sunt meciurile amicale. Vreau să îmi fac o părere cât mai bună despre jucătorii care se află în circuitul echipei naţionale, să ştiu pe cine mă bazez. Mi-am asumat riscul de a băga şi alţi jucători. Puteam să joc cu aceeaşi echipă din meciul cu Turcia”, a declarat Contra, la Pro-X. De cealaltă parte, selecţionerul Olandei, Dick Advocaat, aflat la ultimul său meci la conducerea „Portocalei Mecanice”, a spus că felul în care jucătorii săi au evoluat în meciul cu România a demonstrat că se naşte o nouă echipă.

Pentru România au jucat şi doi fotbalişti de la Viitorul, ambii fiind titulari. Dacă fundaşul stânga Cristi Ganea, aflat la a cincea prezenţă sub tricolor, a fost integralist, atacantul George Ţucudean, care a evoluat pentru a doua oară în tricoul primei reprezentative, a fost utilizat doar în prima repriză.

