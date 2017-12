Tricolorii s-au antrenat pe plajă

Naţionala României a început ieri campania pentru ultimul meci oficial din acest an, cel cu Franţa, din preliminariile Campionatului Mondial din 2010, programat sîmbătă, de la ora 21.40, pe Stadionul “Farul” din Constanţa. Tricolorii s-a reunit, ieri, în jurul prînzului, la Bucureşti, selecţionerul Victor Piţurcă convocînd pentru această partida cu Franţa următorii jucători: Lobonţ (Dinamo) şi Pantilimon (FC Timişoara) - portari; Săpunaru (FC Porto), Ogăraru (Steaua), Tamaş (Dinamo), Galamaz (Unirea Urziceni), D. Goian (Steaua), Găman (U. Craiova), Raţ (Şahtior), Neşu (FC Utrecht) - fundaşi; Fl. Petre (Terek), D. Stoica (U. Craiova), G. Mureşan (CFR Cluj), Cociş (Lokomotiv Moscova), Tameş (FC Argeş), Chivu (Inter), Aliuţă (FC Vaslui) - mijlocaşi; G. Bucur (FC Timişoara), Mutu (Fiorentina), Fl. Costea (U. Craiova), B. Stancu (Steaua) şi Marica (VfB Stuttgart) - atacanţi. Piţurcă a avertizat că partida de sîmbătă este una extrem de dificilă, iar oaspeţii ar fi fost favoriţi şi dacă tricolorii nu aveau atîţia absenţi, dar este de părere că naţionala poate obţine victoria doar “printr-o luptă fantastică”. “Cred că meciul cu Franţa este un eveniment deosebit pentru fotbalul românesc. Echipa noastră poate să se concentreze pentru a cîştiga această partidă, chiar dacă avem probleme mari de efectiv. Sperăm să nu mai avem parte de surprize, iar Chivu şi Mutu, care au avut şi ei probleme să se antreneze la capacitate maximă. Este presiune, pentru că dacă pierzi un joc, două, ai şanse să nu te mai califici”, a declarat Piţurcă. Delegaţia “tricoloră” a ajuns la Constanţa în jurul orei 16.00, cazîndu-se, conform tradiţiei, la Hotelul “Rex” din Mamaia, din lotul convocat de Piţurcă lipsind Raţ, Săpunaru, Aliuţă şi Galamaz, aşteptaţi să sosească la Constanţa în cursul serii. La sosirea naţionalei nu a fost prezent nici măcar un suporter, iar jucătorii şi oficialii nu au oferit declaraţii presei.

Antrenament pe plajă

Aseară, Piţurcă a programat o primă şedinţă de pregătire, dar nu pe terenul Stadionului “Farul”, ci pe plaja hotelului, jucătorii înfruntînd, pentru aproximativ 45 de minute, întunericul, vîntul şi picăturile de ploaie. Primul antrenament a fost unul de refacere, tricolorii efectuînd exerciţii de încălzire şi alergări uşoare sub comanda prepatorului fizic Marian Lupu, dar şi sub atenta supraveghere a secunzilor Ştefan Iovan şi Gabi Boldici. După cîteva minute, a apărut şi selecţionerul, care a preferat să urmărească antrenamentul de la distanţă. Anunţat accidentat de presa italiană, Mutu s-a pregătit normal alături de coechipierii săi şi nu a părut să resimtă dureri la genunchi. Astăzi sînt programate două antrenamente, închise presei, ambele pe Stadionul de rugby “Farul”. De altfel, Piţurcă a preferat să menajeze suprafaţa de joc a stadionului care va găzdui partida, programînd doar două şedinţe de pregătire pe Stadionul “Farul”.

Chivu, bucuros de revenirea la Constanţa

Căpitanul Cristi Chivu a spus că reprezentativa Franţei este mult mai valoroasă decît România la toate capitolele, iar tricolorii ar fi avut şanse mari să cîştige meciul direct doar dacă ar avea în componenţa lotului trei fotbalişti de talia lui Adrian Mutu. “Acest meci este altceva faţă de cel de la EURO, pentru că acela era primul din grupă şi nu trebuia să pierdem. Păstrînd nota de precauţie de la EURO şi, încercînd să contracarăm orice acţiune a lor, cred că putem obţine un rezultat bun. Nu avem alte posiblităţi fiindcă ăştia sîntem. Vom încerca să jucăm ofensiv fiindcă avem nevoie să marcăm un gol”, a spus Chivu, care a adăugat că FRF a făcut bine atunci cînd a ales Constanţa ca loc de disputare a acestui meci. “La Constanţa am obţinut rezultate bune, ne-am ridicat la nivelul aşteptărilor, avem condiţii optime şi premisele unui meci bun. Avem liniştea pe care ţi-o dă marea. Nu contează unde joci, am vrea să avem posibilitatea să ne plimbăm prin ţară, dar avem puţine soluţii, iar Constanţa a fost soluţia potrivită. Ce dacă Franţa stă doar o zi la Constanţa? Şi eu la Inter m-am antrenat la Milano şi am jucat a doua zi. Astea cu acomodatul cu terenul sînt poveşti. Ce, înveţi găurile din gazon? Oricum nu e nimeni în stadion cînd te antrenezi, tot iarbă verde este, fanioanele sînt tot la locul lor. Asta că ne sfidează sînt poveşti de adormit, preferă să se antreneze la ei. Bine că nu vin în ziua meciului. Nu înseamnă că nu tratează serios meciul”, a adăugat căpitanul naţionalei. “Francezii sînt mai buni decît noi, luaţi individual. Trebuie să fim o echipă şi să învingem”, l-a completat Mutu.