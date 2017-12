Tricolorii s-au depărtat de Brazilia

Naţionala de fotbal României a pierdut, vineri seară, prima manşă din barajul pentru calificarea la turneul final al Campionatului Mondial din Brazilia, disputată pe stadionul “Giorgios Karaiskakis” din Pireu, după o prestaţie slabă şi un arbitraj penibil al brigăzii portugheze condusă de Pedro Proenca. Grecia s-a impus cu 3-1 (Mitroglou 14, 66, Salpingidis 20 / B. Stancu 19) şi are prima şansă la calificarea la turneul final din Brazilia. Şi totuşi, încă mai există speranţe că diferenţa va putea fi remontată de tricolori în returul programat marţi, 19 noiembrie, de la ora 21.00 (în direct la Antena 1), pe Arena Naţională din Bucureşti.

Toate previziunile asupra formulei de start a tricolorilor au fost infirmate de Victor Piţurcă, selecţionerul alegând să-l titularizeze pe Cociş în postura de mijlocaş la închidere. Decizia sa a părut îndreptăţită în startul partidei, când Bourceanu şi compania au pus stăpânire pe minge, pasând calm la mijlocul terenului. Imaginea de siguranţă a românilor a fost spulberată la prima acţiune periculoasă a grecilor, care au reuşit să deschidă scorul prin Mitroglou în min. 14. Atacantul gazdelor a plecat însă dintr-o poziţie evidentă de ofsaid, nesemnalizată de brigada portugheză, şi l-a învins pe Lobonţ, după ce a reluat cu latul la colţul lung. Reacţia elevilor lui Piţurcă a venit rapid şi B. Stancu a restabilit egalitatea cu o lovitură de cap din unghi închis, cinci minute mai târziu, după o lovitură liberă executată perfect de Torje, la care portarul Karnezis a ieşit total neinspirat. Bucuria tricolorilor, sărbătorită în faţa celor câteva mii de suporteri români aflaţi pe stadionul din Pireu, a durat doar un minut. Torosidis a scăpat pe partea dreaptă a ofensivei elene şi l-a servit ideal pe Salpingidis, care a trimis din alunecare pe lângă Lobonţ. După gol, jocul s-a mai liniştit un pic, dar centralul Pedro Proenca a început să împartă cartonaşe galbene românilor. Printre ei s-a numărat şi Bourceanu, care va rata astfel returul de la Bucureşti. Chiar şi aşa, tot tricolorii au fost mai aproape de gol până la pauză, Cociş trimiţând peste transversală dintr-o poziţie bună, în min. 39.

NIMIC ÎN OFENSIVĂ. Repriza secundă a început cu alte două decizii greşite ale arbitrului lusitan, care nu a văzut o lovitură de colţ în favoarea românilor şi un fault clar asupra lui Marica. Grecii au continuat şi jocul la intimidare, iar Katsouranis l-a busculat dur pe acelaşi Marica, primind un galben, care-l va ţine şi pe el pe tuşă în retur. Jocul crispat al ambelor combatante a adus multe faulturi, iar gazdele au profitat de o lovitură liberă, obţinută destul de uşor în min. 66, şi s-au distanţat pe tabela de marcaj. Samaras a centrat în careu, Katsouranis a deviat cu capul şi Mitroglou, liber în careu, a reluat spectaculos. Golul le-a dat aripi grecilor şi Katsouranis a beneficiat de o oportunitate imensă, a luftat incredibil din faţa lui Lobonţ. Câteva minute mai tâziu, portarul român a intervenit salvator la mingea trimisă de Mitroglou, care a dejucat din nou ieşirea la ofsaid a defensivei tricolore. Cele două schimbări făcute de Piţurcă au mai temperat asaltul gazdelor, dar nu au schimbat nimic în jocul ofensiv al României. Cu multe pase greşite şi cu un arbitraj care a lăsat de dorit, tricolorii nu şi-au creat ocazii şi scorul a rămas neschimbat până la final, după ce golul marcat de Gekas a fost anulat corect pentru o poziţie de ofsaid, iar Samaras a trimis cu capul peste transversală la ultima fază a partidei. Mai mult, în primul minut de prelungire, C. Lazăr a încasat al doilea cartonaş galben şi a fost eliminat, urmând să lipsească şi el în retur.

Au evoluat - Grecia (selecţioner Fernanado Santos): Karnezis - Torosidis, Papastathopoulos, Siovas, Holebas - Katsouranis (86 Samaris), Maniatis (77 Karagounis), Tziolis - Salpingidis, Mitroglou (80 Gekas), Samaras; România (selecţioner Victor Piţurcă): Lobonţ - Măţel, Gardoş, D. Goian, Raţ - Bourceanu (74 C. Lazăr), Cociş - Torje (74 Grozav), B. Stancu, Cr. Tănase (86 Al. Maxim) - Marica. Cartonaşe galbene: Siovas, Katsouranis / Bourceanu, Cociş, D. Goian, C. Lazăr (2), Raţ. Cartonaş roşu: C. Lazăr 90+1. Au arbitrat: Arbitri: Pedro Proenca - Bertino Cunha Miranda si Jose Tiago Trigo (toţi din Portugalia).

Tot vineri seară, în celelalte meciuri de baraj, manşa tur, s-au înregistrat următoarele rezultate: Islanda - Croaţia 0-0, Portugalia - Suedia 1-0 (Cristiano Ronaldo 82) şi Ucraina - Franţa 2-0 (Zozulya 61, Yarmolenko 83-pen.). Partidele retur vor avea loc marţi, 19 noiembrie.

În cele mai interesante meciuri amicale disputate vineri seară s-au înregistrat următoarele rezultate: Coreea de Sud - Elveţia 2-1 (Hong Jeong-Ho 59, Lee Chung-Yong 87 / Kasami 7), Rusia - Serbia 1-1 (Samedov 29 / Djordjevic 31), Danemarca - Norvegia 2-1 (W. Kvist 14, Boilesen 90 / Pedersen 78), Italia - Germania 1-1 (Abate 28 / Hummels 8), Polonia - Slovacia 0-2 (Kucka 31, Mak 39) şi Anglia - Chile 0-2 (Alexis Sanchez 7, 90).