Tricolorii s-au mutat în Slovenia

Reunită duminică la Centrul de Fotbal de la Mogoşoaia, naţionala de fotbal a României nu a rămas decât o zi în ţară. Astfel, tricolorii au plecat ieri în Slovenia, unde mâine, de la ora 21.45, vor întâlni reprezentativa ţării gazdă, pe stadionul “Stozice” din Ljubljana. Pentru echipa pregătită de Victor Piţurcă va fi ultimul test înaintea debutului în preliminariile Campionatului Mondial din 2014, iar selecţionerul pare să-şi fi format deja o idee privind formula de start a meciului cu Estonia, programat în septembrie. Din planurile sale lipsesc câţiva jucători importanţi, printre care Mutu, Nicoliţă şi Dorin Goian.

„Pentru Mutu este deosebit de grav că nu îşi găseşte echipă. Nu mă aşteptam la această situaţie. Nici măcar nu face pregătirea cu echipa de club şi este foarte important să-şi găsească o echipă şi să joace. Situaţia este destul de delicată. Goian are probleme pentru că totuşi evoluează în liga a patra, Nicoliţă nu a jucat în ultimul timp, iar Daniel Niculae are probleme medicale”, a declarat Piţurcă. Selecţionerul a primit o mână de ajutor din partea preşedintelui FRF, Mircea Sandu, care a anunţat că România nu are drept obiectiv calificarea la turneul final de peste doi ani, din Brazilia. „Sperăm ca meciul cu Slovenia să ne dea o oglindă vizavi de startul preliminariilor pentru calificarea la Campionatul Mondial. Se ştie faptul că obiectivul trasat lui Piţurcă este reconstrucţia echipei şi formarea unui lot de jucători, dintre care şapte-opt să fie permanent titulari ai echipei naţionale, şi calificarea la turneul final din 2016. Dar, într-o discuţie cu el, mi-a zis că va încerca şi calificarea la Campionatul Mondial din 2014”, a spus Mircea Sandu.

Partida de la Ljubljana va fi condusă de o brigadă din Bosnia & Herţegovina, cu Emir Aleskovic la centru, ajutat la tuşe de Senad Ibrisimbegovic şi Dalibor Draskovic, în timp ce rezervă va fi slovenul Mitja Zganec.