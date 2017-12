Tricolorii s-au reunit la Mogoşoaia

Naţionala României s-a reunit, ieri, la Centrul de Fotbal de la Mogoşoaia, în vederea turneului pe care îl va susţine în perioada 27 mai - 4 iunie, când va susţine două meciuri amicale, cu Elveţia - pe “Swissporarena” din Lucerna (30 mai, ora 21.15) şi cu Austria - pe “Tivoli Stadion” din Innsbruck (5 iunie, ora 21.30). Pe ultima sută de metri, selecţionerul Victor Piţurcă a fost nevoit să facă două modificări în lot, înlocuindu-i pe accidentaţii Marius Niculae cu Costin Curelea şi pe Mihai Pintilii cu Florin Gardoş. În ciuda numeroaselor absenţe, tricolorii speră să obţină rezultate favorabile în cele două partide de verificare. „Trebuie neapărat să câştigăm, nu trebuie să ne intereseze că sunt meciuri de pregătire. Acestea sunt ocazii rare pentru jucători să fie văzuţi şi să-şi consolideze poziţia la echipa naţională. România poate obţine un rezultat pozitiv în aceste meciuri amicale. A demonstrat asta şi cu Uruguay şi consider că poate face la fel cu orice adversar indiferent de talia lui”, a spus mijlocaşul George Florescu, care a răspuns şi contestatarilor: „Eu am încredere în mine, în valoarea mea. Să arunci nişte cuvinte şi să dai nişte nume în faţa camerelor este foarte uşor, pentru că pe mine nu mă putea apăra nimeni. Din cauza asta s-a creat un trend, o modă anti-Florescu. Nu e nicio problemă, eu am revenit şi voi da totul pentru a câştiga”. Convocat în premieră la naţională, atacantul Gheorghe Grozav speră să-l convingă pe selecţioner că merită un loc în lotul tricolor. „Mă bucur că am primit această convocare. Sper să debutez, să joc foarte bine şi să rămân în continuare în vederile selecţionerului Victor Piţurcă. Este cel mai bun an pentru mine”, a spus Grozav.