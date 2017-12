Tricolorii se bat cu Grecia pentru... Brazilia

Calificată după o pauză de 12 ani la un baraj pentru accederea la un turneu final al Campionatului Mondial de fotbal, naţionala României a avut parte de un noroc fantastic la tragerea la sorţi efectuată ieri, la sediul FIFA de la Zürich. Repartizată în urna a doua valorică, reprezentativa pregătită de Victor Piţurcă va întâlni unul dintre cei mai accesibili adversari, Grecia. Mai mult, tricolorii vor juca prima manşă la Atena, la 15 noiembrie, urmând ca returul să aibă loc pe Arena Naţională din Bucureşti, la 19 noiembrie.

„Grecia este un adversar puternic, bine organizat, care joacă pe puncte. Reuşesc aproape de fiecare dată să câştige. Noi plecăm cu şansa a doua. Este clar acest lucru, chiar dacă i-am învins într-un amical. Calificarea este deschisă ambelor echipe, avem şansa noastră şi sper să profităm de ea”, a declarat selecţionerul Victor Piţurcă, prezent la tragerea la sorţi. „Trebuie să facem tot ceea ce depinde de noi să ajungem la acest turneu final. Plecăm cu şansa a doua şi sperăm să ajungem primii. Am visat mereu să ajung la un tuneu final. Poate acum mi se va îndeplini visul. Grecia are o echipă care mereu a făcut performanţă, a ajuns mereu la turneele finale şi are suporteri fanatici. Nu are valori foarte mari, dar are o echipă foarte bună. Va fi foarte greu, dar şansele sunt egale. Nu trebuie să câştigăm cu 7-0. Este de ajuns un gol”, a spus mijlocaşul Gabi Torje. „Ne putem bate cu ei de la egal la egal. Este o echipă mai accesibilă, în comparaţie cu Portugalia sau Croaţia. Toţi românii cred că şi-au dorit să jucăm cu Grecia. Ştim că va fi o dublă grea. Plecăm cu şansa a doua, dar ne vom bate cu ei şi vom vedea ce va ieşi. Samaras este un jucător important, cu el m-am şi întâlnit în Scoţia. Mitroglou e golgeterul campionatului şi marchează meci de meci. Cred că ei sunt cei mai în formă din naţională. Nu mă bucur încă. O s-o fac dacă ne calificăm”, a explicat Dorin Goian, care evoluează în campionatul elen. Tricolorii au mai jucat de 30 de ori până acum cu naţionala elenă, câştigând de 17 ori, remizând în opt jocuri şi pierzând doar de cinci ori, dar niciodată într-un meci oficial.

În plus, de Grecia ne leagă amintirea calificării la turneul final al CM din Mexic din 1970. La 16 noiembrie 1969, la Bucureşti, pe fostul stadion 23 August, România a terminat la egalitate, scor 1-1 (Dembrovschi 37 / Domazos 50), cu reprezentativa elenă şi tricolorii au obţinut atunci biletele pentru Mexic.

GRECII SUNT REZERVAŢI. În schimb, grecii au fost mai rezervaţi, mai ales că vor juca returul în deplasare. „Cred în echipa mea, în jucătorii mei şi sper să obţinem un rezultat bun în primul meci acasă, care să ne asigure calificarea. De asemenea, sper să avem un stadion plin şi fanii să ne susţină ca întotdeauna. Aş fi preferat să jucăm primul meci în deplasare, dar, din păcate, nu decid eu asta. Acum voi studia bine România, voi identifica adversarul şi apoi voi pregăti jocul”, a declarat selecţionerul Fernando Santos. Grecii au terminat pe locul secund în Grupa G, cu 25 de puncte, la egalitate cu Bosnia-Herţegovina, ratând calificarea directă la golaveraj. Echipa standard este: Karnezis - Torosidis, K. Manolas, Sokratis, Holebas - Karagounis, Tziolis - Salpingidis, Samaras, Christodoulopoulos - Mitroglou. În ultimii zece ani, grecii s-au calificat la EURO 2004, când au câştigat titlul continental, EURO 2008, CM 2010 şi EURO 2012.

Celelalte meciuri din baraj: Portugalia - Suedia, Ucraina - Franţa şi Islanda - Croaţia.