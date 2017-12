Tricolorii se mută azi la Piatra Neamţ

Naţionala lui Răzvan Lucescu a intrat pe ultima sută de metri a pregătirilor pentru debutul în preliminariile Campionatului European din 2012. Tricolorii s-au pregătit la Centrul de Fotbal de la Mogoşoaia cu gândul la meciurile cu Albania (vineri, ora 21.00, stadionul “Ceahlăul” din Piatra Neamţ) şi cu Belarus (marţi, ora 20.30, la Minsk). Revenit la naţională după mai mult de un an, Cosmin Contra a cerut sprijinul suporterilor pentru disputa cu albanezii. „Cred că am fost convocat datorită experienţei mele, iar dorinţa mea e să ajut echipa naţională în acest început de preliminarii. Este greu să începi prost şi să te califici. Primul meci este mereu important, aşa că partida cu albanezii este crucială. Cine spune că Albania este o echipă uşoară se înşală. Este o echipă greu de învins. Baza echipei a rămas şi avem multe forţe proaspete din campionatul intern. Suntem conştienţi că avem şanse doar prin muncă, dăruire şi sacrificiu. Sperăm ca suporterii să ne împingă de la spate. Avem băieţi tineri în lot, băieţi care au nevoie de încurajări”, a explicat veteranul în vârstă de 34 de ani. „Avem două meciuri pe care, dacă le câştigăm, putem fi optimişti. Important este să scoatem maximum din confruntările cu Albania şi Belarus. Prin rezultate putem aduce suporterii în număr cât mai mare la meciuri”, a adăugat Răzvan Cociş. „Este o mare bucurie că am fost convocat. Trebuie să demonstrez pe teren de ce am fost adus aici. Meciul cu Albania va fi greu, dar trebuie să debutăm cu dreptul în aceste preliminarii”, a completat mijlocaşul Gabriel Torje. Tricolorii vor pleca azi spre Bacău, cu o cursă charter, urmând să ajungă la Piatra Neamţ cu autocarul, în cursul serii.