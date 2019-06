Tricolorii U21 înfruntă Franţa, la CE de tineret

Ultimul meci din Grupa C pentru tineretul României la turneul final al Campionatului European de fotbal Under 21 din Italia şi San Marino se va disputa luni seară, la Cesena, de la ora 22.00 (în direct la TVR 1 şi TVR HD). Tineretul pregătit de Mirel Rădoi va înfrunta Franţa, într-o partidă care va stabili ocupanta primului loc în grupă, dar şi soarta Italiei, care va rata calificarea în penultimul act dacă întâlnirea se va încheia la egalitate sau dacă Franţa se va impune la cel mult două goluri diferenţă.

După cele două victorii, 4-1 cu Croaţia şi 4-2 cu Anglia, tinerii fotbalişti români vor să câştige şi duelul cu francezii, pentru a demonstra că succesele nu au fost întâmplătoare.

„Avem un meci foarte greu, meciul decisiv cu Franţa. Mergem să ne facem jocul, să jucăm ca în cele două partide şi să obţinem cele trei puncte. Sunt foarte fericit, am reuşit să scoatem cea mai bună echipă din acest European. Au fost jucători foarte buni, nu ne-a fost deloc uşor, dar unitatea şi-a spus din nou cuvântul. Ar fi ceva excepţional să iasă lumea în stradă. Este visul nostru să scoatem România în stradă, să-i facem mândri de noi. Trebuie să intrăm la partida cu Franţa cum am intrat în meciul cu Anglia şi să nu le dăm nicio şansă. Mă bucur că am ajuns să vorbească lumea foarte frumos despre noi” - Florinel Coman.

„Obiectivul pentru care am venit aici este să ne calificăm! Vom juca doar cu gândul la victorie, nu fac calcule. Nu trebuie să ne gândim la egal, altfel putem avea parte de un dezastru! Nu mă interesează cu cine am putea juca în semifinale, sunt concentrat doar la meciul cu Franța, atât contează acum! Din punct de vedere fizic şi din punct de vedere mental sunt problemele pe care le avem. Cred că, la ora partidei, vor fi şi ceva schimbări. Va trebui să găsim soluţii, să-i relaxăm puţin, dar să le arătăm exact ceea ce trebuie să facă. În aceste două meciuri am arătat şi unitate, determinare, spirit, sacrificiu şi cred că, înainte de toate, vom avea nevoie de echilibru. Dacă vom reuşi să scoatem cel puţin un rezultat de egalitate, să mergem mai departe, cu siguranţă vor ieşi în stradă. Ce nu aş vrea să se întâmple, şi am văzut că s-a întâmplat zilele astea, este ca cineva să încerce să profite de această emulaţie care s-a produs în jurul băieţilor” - Mirel Rădoi.

Tot luni seară, de la ora 22.00 (în direct la TVR 2; înregistrat TVR HD, de la ora 00.00), Croația va întâlni Anglia, într-un meci de palmares, cele două echipe fiind eliminate.

Clasament Grupa C: 1. ROMÂNIA 6p (golaveraj: 8-3), 2. Franța 6p (3-1), 3. Anglia 0p (3-6), 4. Croaţia 0p (1-5).