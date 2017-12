Tricolorii, umiliţi la Belgrad

După aproape două decenii în care s-a luptat cu granzii fotbalului mondial, naţionala României a ajuns “ciuca bătăilor” în preliminariile Campionatului Mondial din 2010. Tricolorii au trăit o umilinţă extremă sîmbătă seară, cînd au fost spulberaţi de Serbia, la Belgrad, cu 5-0, în penultima partidă din actuala campanie de calificare. Revenirea lui Mutu s-a dovedit un adevărat fiasco, vedeta Fiorentinei fiind mai degrabă preocupat să încaseze un cartonaş galben care să-i aducă suspendarea pentru jocul de miercuri, cu Insulele Feroe. Nici Chivu nu a fost preocupat de joc, încasînd o eliminare, care l-a trimis cu cîteva zile mai devreme la echipa de club. În aceste condiţii, elevii lui Răzvan Lucescu nu au rezistat decît o repriză în faţa sîrbilor, intrînd la pauză cu un dezavantaj minim, 0-1 după golul lui Zigic. La reluare, Pantelic a încheiat conturile, moment în care a început degringolada în tabăra oaspeţilor. Kuzmanovic a mărit avantajul gazdelor după o nouă gafă a defensivei tricolore, iar Chivu şi-a lăsat echipa în inferioritate numerică după un fault dur asupra lui Zigic. Pe final, Jovanovic a completat tabloul dezastruos, cu o dublă reuşită cu şuturi de la distanţă. Eşecul nu a adus doar umilinţă în tabăra naţionalei României, ci şi retrogradarea în a treia urnă valorică în vederea tragerii la sorţi a grupelor preliminarii pentru Campionatul European din 2012, şansele tricolorilor de a reveni în urna a doua după meciurile de miercuri fiind minime. Totodată, înfrîngerea de la Belgrad este cea mai drastică înregistrată de naţională în ultimii 26 de ani (0-5 cu Ţara Galilor, la Wrexham, pe 12 octombrie 1983, antrenor fiind… Mircea Lucescu) şi îi plasează pe tricolori alături de Insulele Feroe la capitolul golurilor primite în actualele preliminarii.

Au evoluat - Serbia (selecţioner Radomir Antic): Stojkovic - Ivanovic, Lukovic (46 Dragutinovic), Vidic (73 Subotic), Kolarov - Stankovic, Milijas (64 Kuzmanovic), Krasic, M. Jovanovic - Zigic, Pantelic; România (selecţioner Răzvan Lucescu): D. Coman - Maftei, Rădoi, Chivu, Raţ - Ad. Cristea, Apostol, Ghioane (59 G. Bucur), D. Varga - Marica (59 Goian), Mutu (75 And. Cristea). Marcatori: Zigic 37, Pantelic 50, Kuzmanovic 78, M. Jovanovic 87, 90. Cartonaşe galbene: Lukovic, Kuzmanovic / Ad. Cristea, Raţ, D. Varga, Mutu. Cartonaş roşu: Chivu. Au arbitrat: Costas Kapitanis - Andreas Xanthou şi Michael Sotiriou (toţi din Cipru). Spectatori: 50.000.

Răzvan Lucescu, primul responsabil

Aflat la prima înfrîngere de la instalarea pe banca tehnică a naţionalei, Răzvan Lucescu şi-a asumat întreaga vină pentru cele întîmplate la Belgrad: “Este una dintre cele mai mari umilinţe. Dezastrul a pornit după ce am primit golul doi, pentru că prima repriză a fost mai echilibrată şi nu am lăsat Serbia să îşi creeze mari ocazii. Eu sînt primul responsabil pentru acest eşec. A fost o noapte total greşită, pe care trebuie să o uităm cît mai repede”. “Nici nu îmi vine să cred ce am ajuns. Mă simt umilit, nu ruşinat. Nu este vina lui Răzvan, ci doar a noastră”, a spus Mutu. În vederea meciului cu Insulele Feroe, programat miercuri, de la ora 21.30, pe Stadionul “Ceahlăul” din Piatra Neamţ, Răzvan Lucescu a trebuit să renunţe la Mutu, Chivu, ambii suspendaţi, şi Ghioane, accidentat, care au părăsit cantonamentul. În schimb, a fost convocat atacantul Ionuţ Mazilu, de la Arsenal Kiev.

Clasamentul Grupei a 7-a

1. Serbia 9 7 1 1 21- 6 22

2. Franţa 9 5 3 1 15- 8 18

3. Austria 9 4 2 3 13-12 14

4. Lituania 9 3 0 6 8-10 9

5. ROMÂNIA 9 2 3 4 9-17 9

6. I-le Feroe 9 1 1 7 4-17 4