Tricotajele, „vedetele” sezonului toamnă - iarnă 2008 - 2009

Tîrgul Naţional de Îmbrăcăminte şi Încălţăminte Tinimtex Mamaia 2008 a ajuns la cea de-a 40-a ediţie, fiind organizat în perioada 13 – 17 februarie, de Romexpo S.A., împreună cu Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa, în colaborare cu Federaţia Patronală a Industriei Uşoare. La Tinimtex 2008 sînt prezente peste 400 de firme din toată ţara.

Pentru doamnele şi domnişoarele pasionate de modă, Federaţia Patronală a Industriei Uşoare (FEPAIUS) a organizat, joi seară, în incinta hotelului Perla, în cadrul Tîrgului de Îmbrăcăminte şi Încălţăminte, o prezentare de modă, firmele expozante prezentîndu-şi cele mai interesante şi mai frumoase creaţii, în special pentru sezonul toamnă-iarnă 2008-2009. „Vedetele” serii au fost tricotajele - rochii, bluze şi fulare -, care s-au regăsit în majoritatatea colecţiilor. Astfel, firma Romana-Export a prezentat „Urban-zone”, o colecţie de tricotaje inscripţionate cu diferite mesaje, hainele fiind mai ales pe placul tinerilor. Griul este culoarea predominantă în ţinutele de anul viitor, alături de violet, care este, deja, „vedetă”.

De departe, cea mai apreciată colecţie a fost „Moliciune de zăpadă”, prezentată de „Ema Design”. Ţinutele Ema Design au fost create pentru toate genurile de femei, chiar şi pentru cele foarte exigente. „Colecţia toamnă-iarnă 2008-2009 este cea cu care am fost la toate tîrgurile internaţionale, la care mergem în fiecare an: New York, Paris, Dusseldorf, Moscova, urmează să mergem la Londra, la Birmingham. Ca în fiecare an, propun lucruri noi sau… vechi, avînd în vedere că tricotajul se poartă dintotdeauna, de pe vremea bunicilor şi a străbunicilor noastre. Iată că tricotajul a revenit puternic în modă, iar eu vreau să demonstrez că tricotajul poate fi şi elegant, nu numai sport, nu numai călduros. Tricotajul este un produs care se mulează pe fiecare siluetă, dacă este una mai plinuţă o ascunde cu dibăcie, dacă este o siluetă subţire o pune în valoare. Culorile în vogă se menţin atît la tricotaje, cît şi la confecţii. Eu propun, pentru anul viitor, galben. În ţinutele mele am mers mult şi pe gri, negru sau ecru, însă propun galben, ca şi culoare pentru anul viitor”, a declarat designerul Ema Gavrilă.

Din ţinutele prezentate nu au lipsit nici hainele din piele şi din blană, create de firma „Domino Style”. „Este prima prezentare a colecţiilor toamnă-iarnă 2008-2009. Paleta de culori a ţinutelor este una specifică ţinutelor pentru sezonul rece, foarte multe nuanţe de gri, indigo şi nuanţe de verde. Se păstrează, şi pentru sezonul rece viitor, trendul început în urmă cu doi ani: rochia, care va înlocui sacoul şi fusta, dar nu lipsesc nici ţinutele prêt-a-porter cu sacou şi pantaloni. Se poartă foarte mult accesoriile, iar pardesiele şi paltoanele trec de la linia clasică la una retro”, a precizat preşedintele Federaţiei Patronale a Industriei Uşoare, Maria Grapini.