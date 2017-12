Tricotilomania, o boală mai puţin cunoscută, însă periculoasă

10:14:52 / 17 Decembrie 2013

Rhodiolin

Am citit despre N-Acetyl Cysteina dar mi-a fost frica sa-i dau fetitei pentru a vedea daca are efecte pozitive. In schimb am inceput sa-i dau Rhodiolin de la calivita si Omega. Sunt vitamine si nu-i fac nici un rau, in plus, o ajuta sa doarma mai bine, sa fie mai calma si sa se concentreze mai mult. Totul este o lupta continua si nu trebuie renuntat sub nici o forma. Cu CREDINTA, INCREDERE si SPERANTA si RABDARE trebuie sa mergem mai departe si sa-i ajutam cat de mult putem, cu zambetul pe buze. Doamne Ajuta! Daca reusiti sa ajungeti la Parintele Arsenie Boca, ve-ti vedea ca va ca schimba viata.